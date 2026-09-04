A Polícia Civil investiga se uma crise de ciúmes pode ter motivado a morte de Clara Victoria, de 17 anos, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Os principais suspeitos do crime, Luiz Paulo Prates de Souza e Gabriely Nascimento Pereira, tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça e são considerados procurados.

Clara morreu na segunda-feira (31). A adolescente foi levada já sem vida para a UPA Sul, no bairro Perequê-Mirim, apresentando um ferimento no peito provocado por arma branca.

De acordo com a investigação, a jovem teria sido atraída até uma residência no bairro Travessão. No local, teria ocorrido uma discussão que evoluiu para agressões e terminou com a morte da adolescente.