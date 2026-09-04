Classificado direto para as quartas de final da Copa Paulista, sem precisar passar pelas oitavas, o São José ganhou duas rodadas de ‘folga’ na tabela e, neste final de semana, conhecerá o seu adversário para a sequência da competição. Isso porque, entre esta sexta (4) e segunda-feira (7), acontecem os quatro jogos de volta do ‘play in’, as oitavas de final do torneio.

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Desta maneira, Linense, São José, Juventus e Noroeste aguardam pelos seus adversários. Na primeira fase, a Águia do Vale, sob comando do técnico Wilson Junior, ficou em primeiro lugar no grupo 4.