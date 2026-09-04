Classificado direto para as quartas de final da Copa Paulista, sem precisar passar pelas oitavas, o São José ganhou duas rodadas de ‘folga’ na tabela e, neste final de semana, conhecerá o seu adversário para a sequência da competição. Isso porque, entre esta sexta (4) e segunda-feira (7), acontecem os quatro jogos de volta do ‘play in’, as oitavas de final do torneio.
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Desta maneira, Linense, São José, Juventus e Noroeste aguardam pelos seus adversários. Na primeira fase, a Águia do Vale, sob comando do técnico Wilson Junior, ficou em primeiro lugar no grupo 4.
No entanto, ficou com a segunda melhor campanha no geral, atrás do Linense, mas à frente de Juventus e Noroeste. Então, nas quartas de final, o São José irá pegar o time que tiver a terceira melhor campanha no play in.
Considerado apenas os resultados dos jogos de ida, o adversário poderá ser o União São João. Nos jogos de ida, apenas o São Caetano não venceu como mandante e, inclusive, com os 5 a 0 sofridos em casa para o Primavera de Indaiatuba, está praticamente fora. Confira, abaixo, os resultados dos jogos de ida e as datas e horários dos jogos de volta:
Ida
- São Caetano 0x5 Primavera
- Grêmio Prudente 4x0 Paulista
- Comercial 2x0 EC São Bernardo
- União São João 3x0 Bandeirante
Volta
- 4/9 (Hoje) – 20h Bandeirante x União São João
- 5/9 – 15h - EC São Bernardo x Comercial
- 5/9 – 17h – Primavera x São Caetano
- 7/9 – 15h – Paulista x Grêmio Prudente