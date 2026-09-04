04 de setembro de 2026
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LUTO

Adeus, Figueiredo; aos 58 anos, deixa família de luto

Por Da Redação | Guararema
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
João Augusto da Silva, o 'Figueiredo'
João Augusto da Silva, o 'Figueiredo'

João Augusto da Silva, o 'Figueiredo', morreu nesta última quinta-feira (3), aos 58 anos, em Guararema. Ele foi sepultado na tarde desta sexta-feira (4), no Cemitério Parque São Benedito, na cidade da Grande São Paulo.

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A partida precoce de Figueiredo deixou amigos e familiares de luto e inconsoláveis. Nas redes sociais, foram muitas as manifestações de saudade, homenagens e carinho.

Ana Sampaio destacou a força do amigo. "Descanse em paz Figueiredo, vc foi guerreiro, mas Deus quis vc perto dele,meus sentimentos a todos familiares", escreveu.

Bernadete Goncalves também lamentou muito. "Já está fazendo falta dono de uma voz doce, calma, educado, nunca mais teremos outro igual a vc meu amigo agora vai brilhar no céu vai com Deus descanse em paz", afirmou.

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