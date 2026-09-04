João Augusto da Silva, o 'Figueiredo', morreu nesta última quinta-feira (3), aos 58 anos, em Guararema. Ele foi sepultado na tarde desta sexta-feira (4), no Cemitério Parque São Benedito, na cidade da Grande São Paulo.

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A partida precoce de Figueiredo deixou amigos e familiares de luto e inconsoláveis. Nas redes sociais, foram muitas as manifestações de saudade, homenagens e carinho.