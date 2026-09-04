A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela foi paralisada no início da noite desta sexta-feira (4) por causa dos fortes ventos registrados no Canal de São Sebastião. As operações foram interrompidas por volta das 18h e, até o momento, não há previsão para a retomada do serviço.
Com a suspensão, motoristas e passageiros já enfrentam filas e aumento no tempo de espera nos dois lados da travessia.
A paralisação acontece em meio a uma mudança nas condições do tempo que atingiu diferentes pontos do Vale do Paraíba e do Litoral Norte no começo da noite.
Em São José dos Campos, uma forte ventania surpreendeu moradores por volta das 18h15. Rajadas foram percebidas principalmente nas regiões sul, oeste e leste da cidade, depois de um dia marcado por temperaturas elevadas.
Os ventos podem estar associados à chegada de uma frente fria que avança pelo estado de São Paulo e deve aumentar a instabilidade na região nas próximas horas.
A previsão é de intensificação das chuvas durante a madrugada e ao longo deste sábado (5). Além da chuva, as temperaturas devem cair de forma acentuada durante o feriado prolongado de 7 de Setembro.
Depois do calor dos últimos dias, a sensação de frio deve aumentar principalmente entre domingo (6) e segunda-feira (7).
Segundo a Defesa Civil do Estado, entre segunda e quarta-feira (9), os termômetros podem registrar temperaturas próximas dos 5°C em áreas da Serra da Mantiqueira e da região de São José dos Campos.
Também há possibilidade de chuva forte durante o fim de semana. A orientação é para que a população tenha atenção redobrada durante episódios de vento e temporais, evitando permanecer próxima de árvores, estruturas frágeis e áreas com histórico de alagamentos.