A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela foi paralisada no início da noite desta sexta-feira (4) por causa dos fortes ventos registrados no Canal de São Sebastião. As operações foram interrompidas por volta das 18h e, até o momento, não há previsão para a retomada do serviço.

Com a suspensão, motoristas e passageiros já enfrentam filas e aumento no tempo de espera nos dois lados da travessia.

A paralisação acontece em meio a uma mudança nas condições do tempo que atingiu diferentes pontos do Vale do Paraíba e do Litoral Norte no começo da noite.