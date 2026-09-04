A Operação Casa Limpa será realizada neste sábado (5) em dez bairros da região sudeste, com o objetivo de reforçar o combate à dengue. A ação prevê a circulação de caminhões pelas ruas para recolher objetos que possam acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.
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Em São José dos Campos, os moradores dos bairros incluídos na operação deverão deixar os materiais em frente às residências entre 7h e 12h. A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura para reduzir os possíveis focos do mosquito transmissor da dengue.
Veja os bairros que serão visitados
A operação passará pelos seguintes bairros:
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Jardim Santo Onofre;
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Jardim Iracema;
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Jardim São Judas Tadeu;
Vila Adriana;
Residencial Jatobá;
Residencial Juritis;
Conjunto Habitacional da Polícia Militar;
Recanto dos Nobres;
Vila Rica;
Jardim Santa Fé.
O que será recolhido
Os caminhões poderão recolher materiais que tenham potencial para acumular água, como latas, potes, pneus, garrafas, lonas, vasos sanitários, baldes, tambores e piscinas desmontáveis, além de outros recipientes.
Já móveis, madeiras e restos de materiais de construção não fazem parte da coleta da Operação Casa Limpa. Esses itens devem ser encaminhados pelos moradores aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).
Mais de 20 toneladas recolhidas
A Prefeitura informa que, nas 33 edições realizadas neste ano, a Operação Casa Limpa já recolheu mais de 20,6 toneladas de materiais que podem acumular água.
A estratégia é utilizada para reforçar as ações de prevenção e combate à dengue, especialmente com a identificação das áreas que apresentam maior necessidade de intervenção.
Combate à dengue continua
A Prefeitura utiliza dados da Avaliação de Densidade Larvária (ADL) para avaliar e ajustar as ações realizadas em diferentes regiões. A programação diária de combate à dengue também é complementada por medidas como o uso de ovitrampas, drones, carro antidengue e tablets pelos agentes de combate às endemias.
Mesmo durante o inverno, a recomendação é manter os cuidados dentro de casa e nos quintais. Entre as orientações estão evitar o uso de pratinhos sob vasos de plantas e manter reservatórios e caixas-d'água devidamente tampados.
Moradores devem permitir entrada dos agentes
A orientação é que os moradores recebam os agentes de combate às endemias e permitam a entrada nas residências para a verificação de possíveis criadouros.
Os profissionais atuam uniformizados e identificados com crachá da Prefeitura. Os registros dos agentes também podem ser consultados pela internet por meio do nome ou da matrícula.
Caso o morador identifique um possível foco do mosquito, a orientação é entrar em contato com a Central 156, por telefone, site ou aplicativo.