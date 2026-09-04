A Operação Casa Limpa será realizada neste sábado (5) em dez bairros da região sudeste, com o objetivo de reforçar o combate à dengue. A ação prevê a circulação de caminhões pelas ruas para recolher objetos que possam acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.

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Em São José dos Campos, os moradores dos bairros incluídos na operação deverão deixar os materiais em frente às residências entre 7h e 12h. A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura para reduzir os possíveis focos do mosquito transmissor da dengue.

Veja os bairros que serão visitados