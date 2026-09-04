Cerca de 10.500 pessoas, representando 58 entidades, devem participar do tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. A programação acontece nesta segunda-feira (7), com atividades a partir das 8h e início da parada cívica às 9h.

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Em São José dos Campos, as comemorações do Dia da Pátria começam às 8h, com o hasteamento das bandeiras na Avenida São José, na Orla do Banhado. Depois, os grupos participantes seguem para os pontos de concentração definidos pela organização.