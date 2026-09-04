Cerca de 10.500 pessoas, representando 58 entidades, devem participar do tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. A programação acontece nesta segunda-feira (7), com atividades a partir das 8h e início da parada cívica às 9h.
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Em São José dos Campos, as comemorações do Dia da Pátria começam às 8h, com o hasteamento das bandeiras na Avenida São José, na Orla do Banhado. Depois, os grupos participantes seguem para os pontos de concentração definidos pela organização.
As concentrações serão realizadas na Avenida Nelson D'Ávila, Travessa César Leite e nas ruas Salgado Filho e Dolzani Ricardo.
Percurso do desfile
A parada cívica terá início na esquina da Rua Dolzani Ricardo com a Avenida Nelson D'Ávila.
A partir desse ponto, os participantes seguem pela avenida, passam pela Praça Afonso Pena e pela Rua 15 de Novembro. A dispersão está prevista para ocorrer na esquina com a Rua Sebastião Humel.
Quem participa
O desfile terá a participação de instituições das áreas militar, de segurança, educação, assistência social e administração pública.
Entre os participantes estão a Guarda Civil Municipal, a Aeronáutica, o Exército, por meio do Tiro de Guerra, além das polícias Militar, Rodoviária Estadual, Ambiental e Civil e do Corpo de Bombeiros.
Também participarão escolas, entidades sociais e órgãos municipais, seguindo a ordem oficial estabelecida para o desfile.
Trânsito será interditado no Centro
Para a realização do evento, algumas vias da região central serão interditadas a partir das 23h de domingo (6).
Os bloqueios permanecerão durante a manhã de segunda-feira e serão liberados após o encerramento do desfile, previsto para ocorrer por volta do meio-dia.
A orientação aos moradores e visitantes é chegar com antecedência e, se possível, evitar circular de carro pela região central durante a manhã do feriado.
A programação é promovida pela Prefeitura e integra as comemorações do 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil.