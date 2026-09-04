O movimento de veículos na Via Dutra provocou congestionamentos em diferentes pontos do Vale do Paraíba no início da noite desta sexta-feira (4), na saída para o feriado prolongado de 7 de Setembro. Entre Pindamonhangaba e Taubaté, o tempo de deslocamento chegou perto de duas horas.

De acordo com atualização da concessionária RioSP às 18h48, havia tráfego intenso e pontos de congestionamento entre as duas cidades, além de retenções em trechos de São José dos Campos e Jacareí.

O aumento no volume de veículos afeta tanto os motoristas que atravessam o Vale do Paraíba em viagens de longa distância quanto aqueles que utilizam a rodovia para deslocamentos entre os municípios da região.