O movimento de veículos na Via Dutra provocou congestionamentos em diferentes pontos do Vale do Paraíba no início da noite desta sexta-feira (4), na saída para o feriado prolongado de 7 de Setembro. Entre Pindamonhangaba e Taubaté, o tempo de deslocamento chegou perto de duas horas.
De acordo com atualização da concessionária RioSP às 18h48, havia tráfego intenso e pontos de congestionamento entre as duas cidades, além de retenções em trechos de São José dos Campos e Jacareí.
O aumento no volume de veículos afeta tanto os motoristas que atravessam o Vale do Paraíba em viagens de longa distância quanto aqueles que utilizam a rodovia para deslocamentos entre os municípios da região.
Até o horário da atualização, não havia informação de acidentes relacionados às retenções.
Um dos pontos mais críticos estava em Pindamonhangaba, entre os quilômetros 107 e 99 da rodovia, onde a concessionária indicava congestionamento na pista expressa no sentido São Paulo.
As retenções provocaram reflexos no deslocamento entre Pindamonhangaba e Taubaté. Um trajeto que normalmente é realizado em tempo significativamente menor passou a exigir quase duas horas no começo da noite.
Outros pontos de lentidão
A atualização da RioSP também indicava trânsito carregado em outros trechos da Dutra no Vale do Paraíba.
Em Jacareí, havia fluxo intenso na pista expressa entre os quilômetros 167 e 158.
Já em São José dos Campos, motoristas enfrentavam tráfego intenso na pista marginal entre os quilômetros 149 e 143,7.
A expectativa é de movimento elevado nas rodovias da região durante a noite desta sexta-feira por causa do início do feriado prolongado de 7 de Setembro.