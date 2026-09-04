Contribuintes com débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa terão uma nova oportunidade para regularizar a situação. A partir desta terça-feira (8), começa um programa que permite o perdão de 100% dos juros e multas, com possibilidade de parcelamento do valor principal atualizado em até 24 vezes.

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Em Jacareí, a adesão ao programa poderá ser feita entre 8 de setembro e 23 de dezembro de 2026, de forma on-line ou presencial. A medida permite que o contribuinte pague somente o valor principal atualizado da dívida, sem os acréscimos referentes a juros e multas.

Como participar