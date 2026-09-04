O feriado de 7 de Setembro, nesta segunda-feira (7), vai provocar alterações no funcionamento de alguns serviços públicos. Órgãos administrativos estarão fechados, enquanto serviços essenciais, como coleta de lixo, atendimento de urgência e emergência e segurança, terão funcionamento mantido.
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Em Taubaté, a Prefeitura divulgou um cronograma especial para orientar os moradores sobre o que funciona e o que terá atendimento suspenso durante o feriado. Confira abaixo os horários dos principais serviços.
Prefeitura e unidades administrativas
O atendimento nos setores administrativos da Prefeitura ficará suspenso nesta segunda-feira (7). O expediente será retomado normalmente na terça-feira (8).
Coleta de lixo
A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente durante o feriado, sem interrupção nos bairros atendidos pelo serviço.
PEVs
Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) terão horários diferentes de funcionamento.
Os PEVs do Parque Três Marias I, Imaculada, Centro, Santa Tereza, Cecap, Parque Aeroporto, Jardim Santa Helena, Jardim Mourisco, Parque São Luiz e Parque Urupês funcionarão na segunda-feira, das 7h às 17h.
Já os PEVs do Parque Três Marias II, Portal da Mantiqueira, Piratininga e Jaraguá manterão o funcionamento normal, das 7h às 19h, todos os dias.
Mercado Municipal
O Mercado Municipal funcionará na segunda-feira, feriado de 7 de Setembro, das 6h às 13h.
Nos demais dias, o funcionamento seguirá o horário normal.
Mercatau
O Mercatau, Mercado Atacadista de Taubaté, funcionará normalmente durante o feriado, das 7h às 19h.
Parques municipais
Os parques municipais terão horários específicos durante o feriado:
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Horto Municipal: fechado;
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Jardim das Nações: das 7h às 22h;
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Monteiro Lobato: fechado;
Sedes: das 7h às 22h;
Quiririm: das 7h às 18h.
Cemitérios e funerária
Os cemitérios municipais do Belém e do Quiririm funcionarão normalmente durante o feriado, das 7h às 12h e das 14h às 17h.
A funerária municipal manterá o atendimento normal, 24 horas por dia.
Segurança e trânsito
A Guarda Civil Municipal continuará com atendimento 24 horas pelo telefone 153.
A Defesa Civil também estará disponível para receber chamados de ocorrências pelo telefone 199.
Os agentes de trânsito estarão nas ruas durante o feriado e também poderão ser acionados pelo telefone 156.
Clínica Veterinária Pública
O atendimento para cães e gatos na Clínica Veterinária Pública ficará suspenso na segunda-feira (7).
Cultura e museus
Os museus funcionarão normalmente durante o fim de semana, mas estarão fechados na segunda-feira, dia 7 de Setembro.
A medida também vale para o Sítio do Pica-pau Amarelo.
Serviços sociais
O Programa Rumo, por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), manterá atendimento todos os dias, 24 horas por dia, pelo telefone (12) 99777-9767.
Os atendimentos nos CRAS, CREAS, Centros de Convivência do Idoso (CCI), Centro Dia do Idoso (CDI), Centro Dia para Pessoa com Deficiência (CDPCD) e Cadastro Único estarão suspensos na quinta e sexta-feira.
O Conselho Tutelar terá atendimento pelo telefone de plantão (12) 98870-5587.
Saúde
Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente durante o feriado.
Entre as unidades que estarão abertas estão o Hospital Municipal Universitário de Taubaté (HMUT), as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Pronto-Socorro Infantil, o Pronto-Socorro Municipal e o Serviço de Verificação de Óbito (SVO).