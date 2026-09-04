O feriado de 7 de Setembro, nesta segunda-feira (7), vai provocar alterações no funcionamento de alguns serviços públicos. Órgãos administrativos estarão fechados, enquanto serviços essenciais, como coleta de lixo, atendimento de urgência e emergência e segurança, terão funcionamento mantido.

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Em Taubaté, a Prefeitura divulgou um cronograma especial para orientar os moradores sobre o que funciona e o que terá atendimento suspenso durante o feriado. Confira abaixo os horários dos principais serviços.

Prefeitura e unidades administrativas