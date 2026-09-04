Um vendaval atingiu São José dos Campos no início da noite desta sexta-feira (4), surpreendendo moradores de diferentes regiões da cidade. A forte ventania começou a ser percebida por volta das 18h15, principalmente nas regiões sul, oeste e leste.

As rajadas de vento chamaram a atenção de quem estava nas ruas e também de moradores, após um dia de temperaturas elevadas na cidade. A ventania pode ser um dos primeiros sinais da mudança nas condições do tempo prevista para as próximas horas.

Uma frente fria avança pelo estado de São Paulo e deve aumentar a instabilidade no Vale do Paraíba a partir da noite desta sexta-feira. A previsão indica intensificação das chuvas durante a madrugada e ao longo do sábado (5).