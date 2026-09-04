Um vendaval atingiu São José dos Campos no início da noite desta sexta-feira (4), surpreendendo moradores de diferentes regiões da cidade. A forte ventania começou a ser percebida por volta das 18h15, principalmente nas regiões sul, oeste e leste.
As rajadas de vento chamaram a atenção de quem estava nas ruas e também de moradores, após um dia de temperaturas elevadas na cidade. A ventania pode ser um dos primeiros sinais da mudança nas condições do tempo prevista para as próximas horas.
Uma frente fria avança pelo estado de São Paulo e deve aumentar a instabilidade no Vale do Paraíba a partir da noite desta sexta-feira. A previsão indica intensificação das chuvas durante a madrugada e ao longo do sábado (5).
A mudança também deve derrubar as temperaturas durante o feriado prolongado de 7 de Setembro. Depois do calor registrado nos últimos dias, o frio deve ganhar força principalmente entre domingo (6) e segunda-feira (7).
Segundo a Defesa Civil do Estado, entre segunda-feira e quarta-feira (9), as temperaturas podem chegar a valores próximos de 5°C na Serra da Mantiqueira e na região de São José dos Campos.
Além do frio, há previsão de chuva forte durante o fim de semana. A Defesa Civil mantém o Vale do Paraíba entre as regiões monitoradas e orienta a população a redobrar a atenção durante temporais, principalmente perto de árvores, estruturas metálicas frágeis e locais sujeitos a alagamentos.