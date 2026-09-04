O tradicional desfile cívico de 7 de Setembro será realizado nesta segunda-feira (7), a partir das 7h30, na Avenida do Povo. A programação começa com o hasteamento das bandeiras e reúne instituições de segurança, escolas, entidades sociais, atletas e grupos da sociedade civil.

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Em Taubaté, as obras antienchentes em andamento no trecho final da Avenida do Povo não vão interferir na realização do evento. Segundo a programação divulgada, o desfile será realizado na área coberta da avenida, com o objetivo de garantir segurança e conforto ao público e aos participantes.