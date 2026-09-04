O tradicional desfile cívico de 7 de Setembro será realizado nesta segunda-feira (7), a partir das 7h30, na Avenida do Povo. A programação começa com o hasteamento das bandeiras e reúne instituições de segurança, escolas, entidades sociais, atletas e grupos da sociedade civil.
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Em Taubaté, as obras antienchentes em andamento no trecho final da Avenida do Povo não vão interferir na realização do evento. Segundo a programação divulgada, o desfile será realizado na área coberta da avenida, com o objetivo de garantir segurança e conforto ao público e aos participantes.
Ao todo, 18 instituições participarão do desfile. A realização do evento também provocará mudanças na circulação de veículos nas proximidades, com bloqueios e interdições temporárias em diferentes pontos.
Ordem do desfile
A programação seguirá a seguinte ordem:
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CAvEx;
-
Polícia Militar;
Polícia Militar Ambiental;
Corpo de Bombeiros;
Guarda Civil Municipal;
Segurança Viária da Secretaria de Mobilidade;
Azimute - Centro de Formação de Bombeiros Civis;
Grupos de Escoteiros;
Banda Senai;
Escola Lápis Mágico;
Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental, Escolas do Trabalho, Fêgo Camargo e EMCA;
E.E. Newton Câmara Leal Barros;
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, com os Centros de Convivência do Idoso;
Fundo Social de Solidariedade de Taubaté, com entidades sociais e instituições parceiras;
Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, com atletas das equipes da cidade;
Carros Antigos - CATAU e CAAT;
Moto Clube Cruz de Ferro;
Famuta (Fanfarra Municipal de Taubaté).
Mudanças no trânsito
As primeiras alterações começam antes do desfile. Entre os dias 5 e 6 de setembro, haverá reserva de vagas e bloqueio da área de estacionamento da Câmara Municipal para a instalação da estrutura de apoio ao evento.
Já na madrugada do dia 6 para o dia 7, será proibido estacionar em todo o lado direito da Rua do Colégio, no trecho entre a Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva e a Rua Dr. Emílio Winther.
No dia do desfile, a partir das 6h, haverá mudanças na circulação de veículos na Rua Dr. Emílio Winther, entre a Avenida do Povo e a Rua do Colégio.
Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana estarão nos locais para orientar os motoristas e realizar bloqueios temporários. As intervenções também vão permitir o deslocamento das autoridades e a organização das delegações participantes.
De acordo com a programação, haverá controle do trânsito e interdições em diferentes cruzamentos. Em alguns pontos, o acesso será permitido somente para o trânsito local.
A orientação aos motoristas é para que programem os deslocamentos com antecedência e respeitem a sinalização e as instruções dos agentes de trânsito.
As alterações serão mantidas durante o período do desfile e os trechos interditados serão liberados gradativamente após o encerramento da programação.