04 de setembro de 2026
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Mª Aparecida morre aos 75 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Mª Aparecida morre aos 75 anos; veja notas de falecimento em SJC
Mª Aparecida morre aos 75 anos; veja notas de falecimento em SJC

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 04/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/São José dos Campos - 05/09/2026 às 17h

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ALBERTINA DE LIMA CARRARA

Idade: 84 anos
Data de falecimento: 04/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 05/09/2026 às 11h

CARLOS VENANCIO AMADO

Idade: 50 anos
Data de falecimento: 04/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC - 05/09/2026 às 9h

NEUZA APARECIDA DE SOUZA

Idade: 68 anos
Data de falecimento: 04/09/2026
Velório: Velório Municipal São Francisco Xavier
Sepultamento: Cemitério Municipal de São Francisco Xavier/SJC - 05/09/2026 às 8h30

MARIA APARECIDA FERREIRA

Idade: 74 anos
Data de falecimento: 04/09/2026
Velório: Urbam Sala 5 - 04/09/2026, das 16h às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 05/09/2026 às 8h

ALTAMIRO SALES

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 04/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 04/09/2026 às 16h30

ARLY DAS GRAÇAS ARAUJO

Idade: 73 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Urbam Sala 4 - 04/09/2026, das 11h às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 04/09/2026 às 16h

LOURDES DE FATIMA PEREIRA HONORIO

Idade: 61 anos
Data de falecimento: 04/09/2026
Velório: Capela da Gruta/A da Ponte
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC - 04/09/2026 às 16h

MANOEL PEDRO DE SANTANA

Idade: 83 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Urbam Sala 3 - 04/09/2026, das 8h30 às 15h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 04/09/2026 às 15h30

BEATRIZ CHAVES QUIRINO

Idade: 88 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Urbam Sala 6 - 04/09/2026, das 6h às 15h
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas/SJC - 04/09/2026 às 15h

JULIO TEODORO DE MATOS

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 04/09/2026 às 14h

MARIO FERREIRA DA SILVA NETO

Idade: 62 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Urbam Sala 2 - 03/09/2026, das 15h30 às 14h
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras/Jacareí/SP - 04/09/2026 às 14h

LÁZARO NARCIZO DE SOUZA

Idade: 73 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 04/09/2026 às 13h30

MAGNO ARANTES DE OLIVEIRA

Idade: 59 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC - 04/09/2026 às 13h

JUDITH BUSSO PONTES

Idade: 85 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas/SJC - 04/09/2026 às 13h

ANTONIO HILDEBERTO DE OLIVEIRA

Idade: 86 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Urbam Sala 5 - 03/09/2026, das 21h às 10h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek/SJC - 04/09/2026 às 10h30

EDILSON PAULINO DE ARAÚJO

Idade: 67 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: ICUI Morumbi SJC
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 04/09/2026 às 10h

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA

Idade: 67 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Urbam Sala 4 - 04/09/2026, das 3h30 às 9h
Sepultamento: Cemitério Municipal de Jaboti/PR - 04/09/2026 às 9h

ANTONIO GOMES

Idade: 83 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Urbam Sala 3 - 03/09/2026, das 20h às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC - 04/09/2026 às 8h

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