Idade: 75 anos
Data de falecimento: 04/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/São José dos Campos - 05/09/2026 às 17h
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ALBERTINA DE LIMA CARRARA
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 04/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 05/09/2026 às 11h
CARLOS VENANCIO AMADO
Idade: 50 anos
Data de falecimento: 04/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC - 05/09/2026 às 9h
NEUZA APARECIDA DE SOUZA
Idade: 68 anos
Data de falecimento: 04/09/2026
Velório: Velório Municipal São Francisco Xavier
Sepultamento: Cemitério Municipal de São Francisco Xavier/SJC - 05/09/2026 às 8h30
MARIA APARECIDA FERREIRA
Idade: 74 anos
Data de falecimento: 04/09/2026
Velório: Urbam Sala 5 - 04/09/2026, das 16h às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 05/09/2026 às 8h
ALTAMIRO SALES
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 04/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 04/09/2026 às 16h30
ARLY DAS GRAÇAS ARAUJO
Idade: 73 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Urbam Sala 4 - 04/09/2026, das 11h às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 04/09/2026 às 16h
LOURDES DE FATIMA PEREIRA HONORIO
Idade: 61 anos
Data de falecimento: 04/09/2026
Velório: Capela da Gruta/A da Ponte
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC - 04/09/2026 às 16h
MANOEL PEDRO DE SANTANA
Idade: 83 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Urbam Sala 3 - 04/09/2026, das 8h30 às 15h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 04/09/2026 às 15h30
BEATRIZ CHAVES QUIRINO
Idade: 88 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Urbam Sala 6 - 04/09/2026, das 6h às 15h
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas/SJC - 04/09/2026 às 15h
JULIO TEODORO DE MATOS
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 04/09/2026 às 14h
MARIO FERREIRA DA SILVA NETO
Idade: 62 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Urbam Sala 2 - 03/09/2026, das 15h30 às 14h
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras/Jacareí/SP - 04/09/2026 às 14h
LÁZARO NARCIZO DE SOUZA
Idade: 73 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 04/09/2026 às 13h30
MAGNO ARANTES DE OLIVEIRA
Idade: 59 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC - 04/09/2026 às 13h
JUDITH BUSSO PONTES
Idade: 85 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas/SJC - 04/09/2026 às 13h
ANTONIO HILDEBERTO DE OLIVEIRA
Idade: 86 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Urbam Sala 5 - 03/09/2026, das 21h às 10h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek/SJC - 04/09/2026 às 10h30
EDILSON PAULINO DE ARAÚJO
Idade: 67 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: ICUI Morumbi SJC
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 04/09/2026 às 10h
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
Idade: 67 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Urbam Sala 4 - 04/09/2026, das 3h30 às 9h
Sepultamento: Cemitério Municipal de Jaboti/PR - 04/09/2026 às 9h
ANTONIO GOMES
Idade: 83 anos
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório: Urbam Sala 3 - 03/09/2026, das 20h às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC - 04/09/2026 às 8h