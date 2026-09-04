Embora a Câmara de Taubaté tenha rejeitado as contas de 2018 e 2019 do ex-prefeito Ortiz Junior (Republicanos), o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) entendeu que não ficou configurada inelegibilidade e aceitou o pedido de registro de candidatura de Ortiz a deputado estadual.

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A decisão, expedida no fim da tarde dessa sexta-feira (4) pela juíza substituta Danyelle Galvão, relatora do processo no TRE, concordou com o parecer que havia sido emitido na útima quarta-feira (2) pela Procuradoria Regional Eleitoral, que havia apontado que, com base na Lei da Ficha Limpa, para que seja configurada "inelegibilidade, é imprescindível que as contas tenham sido rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa".