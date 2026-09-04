A Justiça condenou dois homens envolvidos na morte do motorista de aplicativo Carlos Eduardo de Faria César, de 23 anos, ocorrida em setembro de 2025, em São José dos Campos. Um terceiro réu no processo foi absolvido da acusação de latrocínio.

Jonathan Eduardo Sousa Goulart recebeu pena de 30 anos de prisão. Já Clayton Luiz Moreira Junior foi condenado a 22 anos e 11 meses de reclusão. Ambos responderam por latrocínio, crime caracterizado pelo roubo seguido de morte, e deverão cumprir as penas inicialmente em regime fechado.

De acordo com a decisão judicial, Carlos Eduardo foi abordado pelos acusados em São José dos Campos. Durante a ação, foram levados o veículo, o telefone celular e dinheiro do motorista. Em seguida, a vítima foi conduzida até uma região de mata em Jacareí, onde acabou assassinada a tiros.