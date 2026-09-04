A Justiça anulou o contrato entre a Prefeitura de Taubaté e o Instituto Avança São Paulo, que havia sido firmado sem licitação em 2024, na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), para a realização de quatro concursos públicos, que acabaram revogados no início do governo Sérgio Victor (Novo).

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Na mesma sentença, expedida em ação movida pelo Ministério Público, a Justiça anulou o processo seletivo promovido no governo Sérgio para a contratação de 327 professores temporários, que utilizou o mesmo contrato com o Instituto Avança São Paulo.