São José dos Campos alcançou resultados históricos no Ideb 2025 e se consolidou entre os municípios com mais de 500 mil habitantes com melhor desempenho na educação pública.

Nos anos finais, o avanço foi de 5,8 para 6,0, colocando São José na primeira colocação nacional, empatada com Joinville.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a nota subiu de 6,8 para 6,9, garantindo a segunda melhor posição nacional, ao lado de Londrina, Curitiba e Teresina. Joinville lidera, com 7,1.

O resultado reflete a evolução da rede municipal e os investimentos em aprendizagem, formação de professores, infraestrutura e programas pedagógicos. Nos anos iniciais, 56,1% das escolas apresentaram crescimento nos indicadores.

Entre os destaques, a EMEFI Professora Jacyra Vieira Baracho, no Jardim Veneza, alcançou a maior nota da rede: 8,4 nos anos iniciais e 7,2 nos anos finais.

O desempenho é resultado do trabalho conjunto de estudantes, professores e toda a comunidade escolar, que vem fortalecendo a aprendizagem e elevando a qualidade do ensino municipal.

Manuela Badari (à dir.), da Emefi Professora Jacyra Vieira Baracho

Resultado com rosto e história

ESCOLAS DE DESTAQUE. No bairro Vista Verde, a Emefi Professor Waldemar Ramos alcançou a melhor nota da rede nos anos finais do Ensino Fundamental.

Para a aluna Giulia Ayumi, de 12 anos, a preparação oferecida pela escola foi fundamental para o desempenho obtido.

“A preparação para a prova no ano passado foi muito boa. Os professores explicaram tudo para nós, deram simulado, fizeram reforço, nos prepararam mesmo. A direção nos apoiou, ia na sala, explicava como seriam as provas. Foi muito bom!”, afirmou animada.

Na Emefi Professora Jacyra Vieira Baracho, que conquistou a maior nota da rede nos anos iniciais, a conquista foi celebrada por alunos, professores e toda a comunidade escolar.

A estudante Manuela Badari, de 11 anos, participou da avaliação e comemora o resultado. “Estar em uma escola que tem bons resultados me deixa muito feliz e alegre. Esperava isso mesmo porque a gente estudou bastante para isso. Quando eu fui fazer a prova eu estava bem nervosa, mas no final deu tudo certo”, disse.