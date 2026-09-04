Com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), três suspeitos de envolvimento em um homicídio foram presos, após uma ação integrada das forças de segurança de São José dos Campos e do Rio de Janeiro.

Os operadores do CSI localizaram imagens dos suspeitos, um deles armado, circulando de moto pela Avenida Rui Barbosa, na região norte, após o crime ocorrido dentro de uma academia. A partir do monitoramento das câmeras, os agentes acompanharam os veículos utilizados na fuga e compartilharam as informações com as forças de segurança.

A moto usada pelos suspeitos foi localizada pelo GTAM (Grupamento de Motos da GCM) e pela Polícia Militar às margens da Rodovia Monteiro Lobato (SP-50). Com novas imagens, os policiais identificaram os envolvidos entrando em um veículo branco e repassaram as informações à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Militar do Rio de Janeiro.

O veículo passou a ser monitorado enquanto seguia em direção ao Rio de Janeiro. Próximo a Itatiaia (RJ), as equipes de São José dos Campos solicitaram apoio à Polícia Militar local. O HB20 foi localizado e abordado, resultando na prisão dos três suspeitos.

A ocorrência reforça a importância da integração entre as forças de segurança e do uso de tecnologia no combate à criminalidade. A troca de informações em tempo real, aliada ao monitoramento do CSI, contribui para agilizar a atuação das equipes e ampliar a segurança da população.