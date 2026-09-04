A previsão de chuva forte no Vale do Paraíba e no Litoral Norte durante o feriado prolongado colocou a Defesa Civil de São Paulo em alerta. A passagem de uma frente fria pelo estado deve aumentar a instabilidade entre este sábado (5) e segunda-feira (7), com possibilidade de alagamentos, inundações e deslizamentos em áreas de risco.
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A instabilidade começa a ganhar força na noite desta sexta-feira (4) e deve se intensificar durante a madrugada de sábado. No Litoral Norte, a previsão também indica agitação marítima, o que levou o órgão a recomendar atenção redobrada para quem pretende realizar atividades no mar durante o fim de semana.
Segundo a Defesa Civil, os maiores acumulados de chuva são esperados principalmente no litoral paulista e na Região Metropolitana de São Paulo, com volumes que podem variar entre 70 e 100 milímetros. O Vale do Paraíba e o Litoral Norte também estão entre as áreas que devem ser monitoradas diante da possibilidade de chuva intensa.
Equipes da Defesa Civil estão reforçando o acompanhamento das condições meteorológicas e a articulação com órgãos estaduais e municipais. Reuniões de alinhamento são realizadas para organizar ações preventivas e agilizar a resposta caso ocorram situações de emergência.
Frente fria
Além da chuva, a chegada da frente fria deve provocar uma queda significativa nas temperaturas em todo o estado.
Entre segunda-feira (7) e quarta-feira (9), os termômetros podem chegar a aproximadamente 5°C na Serra da Mantiqueira e na região de São José dos Campos. No interior paulista, as mínimas podem ficar entre 7°C e 8°C, enquanto a capital paulista pode registrar cerca de 11°C.
A mudança no tempo deve ser sentida principalmente após a passagem da frente fria, com uma diferença acentuada em relação às temperaturas registradas antes da chegada do sistema.
Orientações
A recomendação é evitar atravessar ruas alagadas ou trechos com enxurradas. Durante temporais, a população também deve se afastar de árvores, postes e estruturas metálicas que apresentem risco de queda.
No Litoral Norte, a orientação é evitar atividades náuticas durante o fim de semana devido à previsão de mar agitado.
Moradores de áreas de risco também devem observar sinais que podem indicar movimentação do solo. Entre eles estão rachaduras em paredes, portas e janelas que passam a enroscar, além de postes e árvores inclinados.
Em caso de qualquer sinal de deslizamento, a orientação é deixar o local e procurar um ponto seguro.
Alertas da Defesa Civil
Os avisos meteorológicos da Defesa Civil podem ser recebidos gratuitamente pelo celular. Para isso, basta enviar o CEP da região por SMS para o número 40199.
Outra opção é utilizar o aplicativo Alerta SP, que disponibiliza informações e alertas de segurança emitidos pelo Governo do Estado.
Em situações de risco, os avisos podem orientar moradores a deixar áreas vulneráveis e adotar medidas de proteção antes que o problema se agrave.
Telefones úteis
Defesa Civil: 199
Corpo de Bombeiros: 193
Polícia Militar: 190
Alertas por SMS: envie o CEP para 40199
Aplicativo: Alerta SP