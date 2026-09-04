A previsão de chuva forte no Vale do Paraíba e no Litoral Norte durante o feriado prolongado colocou a Defesa Civil de São Paulo em alerta. A passagem de uma frente fria pelo estado deve aumentar a instabilidade entre este sábado (5) e segunda-feira (7), com possibilidade de alagamentos, inundações e deslizamentos em áreas de risco.

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A instabilidade começa a ganhar força na noite desta sexta-feira (4) e deve se intensificar durante a madrugada de sábado. No Litoral Norte, a previsão também indica agitação marítima, o que levou o órgão a recomendar atenção redobrada para quem pretende realizar atividades no mar durante o fim de semana.