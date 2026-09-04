A família de Aline Aparecida Cassiano busca informações sobre o paradeiro dela e dos dois filhos menores, Adriel, de 10 anos, e Enzo, de 6 anos, desaparecidos desde 1º de setembro, no bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba. O caso foi registrado na Polícia Civil na última quinta-feira (3).
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Aline é mãe de quatro crianças. Duas estavam com ela no momento do desaparecimento.
Segundo a família, Aline vivia sob ameaças após o término de um relacionamento abusivo há aproximadamente dois meses. Ela estava sem celular porque o aparelho foi quebrado durante uma discussão com o ex-companheiro. Moradores da região teriam visto o homem recentemente nas proximidades da residência.
A Polícia Civil investiga o caso.
A família pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Aline, Adriel ou Enzo entre em contato com as autoridades policiais pelo número 190.