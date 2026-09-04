A família de Aline Aparecida Cassiano busca informações sobre o paradeiro dela e dos dois filhos menores, Adriel, de 10 anos, e Enzo, de 6 anos, desaparecidos desde 1º de setembro, no bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba. O caso foi registrado na Polícia Civil na última quinta-feira (3).

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Aline é mãe de quatro crianças. Duas estavam com ela no momento do desaparecimento.