04 de setembro de 2026
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ONDE ESTÁ ALINE?

Após ameaças, mãe desaparece com 2 filhos pequenos na RMVale

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo pessoal
Aline está desaparecida em Caraguatatuba
Aline está desaparecida em Caraguatatuba

A família de Aline Aparecida Cassiano busca informações sobre o paradeiro dela e dos dois filhos menores, Adriel, de 10 anos, e Enzo, de 6 anos, desaparecidos desde 1º de setembro, no bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba. O caso foi registrado na Polícia Civil na última quinta-feira (3).

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Aline é mãe de quatro crianças. Duas estavam com ela no momento do desaparecimento. 

Segundo a família, Aline vivia sob ameaças após o término de um relacionamento abusivo há aproximadamente dois meses. Ela estava sem celular porque o aparelho foi quebrado durante uma discussão com o ex-companheiro. Moradores da região teriam visto o homem recentemente nas proximidades da residência. 

A Polícia Civil investiga o caso.

A família pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Aline, Adriel ou Enzo entre em contato com as autoridades policiais pelo número 190.

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