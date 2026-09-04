São José dos Campos, setembro de 2026 - A Farma Conde encerrou a Campanha do Agasalho 2026 com uma marca expressiva de solidariedade: mais de 100 toneladas de roupas foram arrecadadas e distribuídas ao longo da ação. O encerramento aconteceu em Mongaguá, no litoral paulista, com a entrega de doações à Associação Amor e Vida, uma das 13 entidades escolhidas pelas regionais da empresa para receber os itens neste ano.

A campanha mobilizou colaboradores, clientes e comunidades das cidades onde a Farma Conde está presente. Durante os meses de arrecadação, as lojas da rede funcionaram como pontos de coleta, formando uma grande corrente de solidariedade que ganhou as estradas para chegar às instituições beneficiadas.

Em 2026, a iniciativa adotou um formato descentralizado. Cada regional participou da indicação de uma instituição ou projeto social de sua área de atuação, aproximando ainda mais a campanha das necessidades de cada comunidade. Ao todo, 13 entidades foram contempladas em diferentes municípios de São Paulo e Minas Gerais.

As doações foram destinadas ao Fundo Social de Guararema, ao Fundo Social de Ubatuba, à Associação de Caridade de Pouso Alegre – Asilo Betânia da Providência, ao CRAS de Sapucaí Mirim, ao CRAS de Paraisópolis, além de uma instituição atendida em São Bernardo do Campo.

Também receberam peças arrecadadas a Casa de Repouso Jardim do Éden, em Caraguatatuba; o Fundo Social de Solidariedade de Campos do Jordão; a Associação Amor e Vida, em Mongaguá; o Lar Evangélico de Amparo à Velhice, em Santos; a Esperança e Vida, em Campinas; o Lar da Irmã Celeste, em Guarulhos; e a Associação Unidos Venceremos, em Embu das Artes.

Uma campanha que ganhou as estradas

O resultado final foi construído ao longo de vários meses de mobilização. Ainda durante a primeira etapa de distribuição, a campanha já contabilizava dezenas de toneladas arrecadadas. A partir daí, caminhões e equipes da Farma Conde passaram a percorrer diferentes regiões para fazer com que as peças chegassem diretamente às organizações selecionadas.

Mais do que atingir um número expressivo, para a companhia o resultado representa a capacidade de transformar sua presença regional em uma rede de apoio às comunidades.

“Mais do que alcançar a marca de 100 toneladas, o que nos emociona é saber que essas doações chegaram a pessoas e instituições que realmente precisam. É uma corrente de solidariedade que começa com quem separa uma peça em casa, passa por quem leva essa doação até uma de nossas lojas e termina no acolhimento de alguém. Cada pessoa que participou fez parte desse resultado. Esse espírito de cuidado faz parte da nossa história e é o que queremos fortalecer cada vez mais por meio do Atitude Consciente”, afirma Claudia Conde, farmacêutica, fundadora da Farma Conde e presidente do programa Atitude Consciente.

Com unidades em mais de 100 cidades, a Farma Conde utilizou a capilaridade da rede também para ampliar o alcance da campanha. A logística envolveu arrecadação, separação, transporte e distribuição das peças, com a participação das equipes das diferentes regionais.

O encerramento na Associação Amor e Vida, em Mongaguá, marcou o último capítulo da edição de 2026 e simbolizou o objetivo que acompanhou toda a mobilização: fazer com que as doações saíssem das caixas de arrecadação e chegassem efetivamente a quem precisa.

Ao superar 100 toneladas de roupas arrecadadas e distribuídas, a Campanha do Agasalho 2026 reforça uma das principais frentes do Atitude Consciente, programa que reúne iniciativas sociais da Farma Conde e busca aproximar a empresa das comunidades onde está presente.