04 de setembro de 2026
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SEGURANÇA

Feriado tem operação contra perturbação do sossego em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Ação visa combater perturbação do sossego em São José durante o feriado
Ação visa combater perturbação do sossego em São José durante o feriado

O feriado prolongado de 7 de setembro terá uma operação especial contra a perturbação do sossego em São José dos Campos. A Operação Independência começa nesta sexta-feira (4) e segue até segunda-feira (7), com atuação conjunta das forças de segurança em diferentes regiões da cidade.

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As ações reunirão a GCM (Guarda Civil Municipal), agentes de mobilidade e policiais militares, por meio do programa Atividade Delegada. O trabalho terá como foco veículos que provocam barulho excessivo, especialmente aqueles com escapamentos modificados e som automotivo.

O patrulhamento será reforçado com carros, motocicletas, bicicletas e equipes a pé e contará com a participação do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) por meio do monitoramento em tempo real de câmeras.

No trânsito, os agentes de mobilidade vão realizar blitze educativas da Lei Seca em pontos estratégicos e de grande circulação. A fiscalização terá como objetivo conscientizar os motoristas e reforçar a segurança durante o feriado. As equipes de segurança também poderão realizar autuações de trânsito.

Fiscalização de estabelecimentos

A operação também terá a participação dos fiscais de posturas, que vão atuar para combater o comércio irregular e situações de perturbação do sossego em estabelecimentos comerciais.

A população pode denunciar ocorrências de perturbação do sossego pelos telefones 190, da Polícia Militar, e 153, da Guarda Civil Municipal. As denúncias podem ser feitas de forma anônima e ajudam as equipes a direcionar as ações de fiscalização.

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