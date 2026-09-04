O feriado prolongado de 7 de setembro terá uma operação especial contra a perturbação do sossego em São José dos Campos. A Operação Independência começa nesta sexta-feira (4) e segue até segunda-feira (7), com atuação conjunta das forças de segurança em diferentes regiões da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As ações reunirão a GCM (Guarda Civil Municipal), agentes de mobilidade e policiais militares, por meio do programa Atividade Delegada. O trabalho terá como foco veículos que provocam barulho excessivo, especialmente aqueles com escapamentos modificados e som automotivo.