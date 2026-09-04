Três homens foram presos pela Polícia Militar após o furto de um veículo e uma tentativa de fuga na madrugada desta sexta-feira (4), no bairro Parque Sabará, em Taubaté. Segundo a PM, um dos envolvidos também ofereceu dinheiro aos policiais para ser liberado, o que caracterizou corrupção ativa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada por volta das 2h05, durante patrulhamento pela região. Os policiais visualizaram um homem entrando rapidamente em um Volkswagen Voyage. Ao perceber a tentativa de abordagem, ele tentou fugir e avançou com o veículo contra um dos agentes.