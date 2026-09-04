Três homens foram presos pela Polícia Militar após o furto de um veículo e uma tentativa de fuga na madrugada desta sexta-feira (4), no bairro Parque Sabará, em Taubaté. Segundo a PM, um dos envolvidos também ofereceu dinheiro aos policiais para ser liberado, o que caracterizou corrupção ativa.
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A ocorrência foi registrada por volta das 2h05, durante patrulhamento pela região. Os policiais visualizaram um homem entrando rapidamente em um Volkswagen Voyage. Ao perceber a tentativa de abordagem, ele tentou fugir e avançou com o veículo contra um dos agentes.
O suspeito foi acompanhado pelos policiais e localizado no interior da UPA Mourisco. Questionado, ele confessou participação no furto do veículo e afirmou que levaria o carro até Mauá (SP), onde receberia R$ 3 mil pelo serviço. Durante a fuga, ele dispensou uma chave de fenda, recuperada pela equipe.
Em diligências nas proximidades, os policiais localizaram outros dois envolvidos escondidos em um Chevrolet Onix.
Ainda durante a ocorrência, um dos suspeitos teria oferecido uma vantagem aos policiais militares para ser liberado. A conduta foi registrada como corrupção ativa.
Os três homens receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados ao distrito policial, onde permaneceram presos à disposição da Justiça. Foram apreendidos três aparelhos celulares, R$ 244 em dinheiro e uma chave de fenda, além dos dois automóveis.