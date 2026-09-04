04 de setembro de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Ubatuba tira dois ônibus da SOU de circulação por irregularidades

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMU
36 ônibus da Sou Transportes foram fiscalizados e sete apresentaram problemas
36 ônibus da Sou Transportes foram fiscalizados e sete apresentaram problemas

Dois ônibus da Sou Transportes, utilizados na frota de transporte público de Ubatuba, foram retirados de circulação após uma fiscalização identificar problemas nos pneus dos veículos.

A operação também encontrou falhas em cinco elevadores utilizados para o embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

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A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, por meio da Diretoria de Trânsito, com a participação dos agentes municipais de trânsito e apoio da Guarda Civil Municipal, na última quinta-feira (3).

Fiscalização

Ao todo, 36 veículos foram vistoriados para verificar as condições da frota e o cumprimento das exigências de segurança e acessibilidade no transporte coletivo.

Parte dos ônibus foi abordada enquanto circulava pelas ruas do município. Os demais veículos foram vistoriados no pátio da empresa.

Irregularidades

Dois deles apresentavam pneus em condições inadequadas de conservação. Por segurança, foram impedidos de continuar circulando até que os problemas sejam solucionados. Outros cinco ônibus apresentaram problemas nos elevadores destinados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A empresa informou que providenciará os reparos necessários com urgência.

Um relatório técnico da pasta detalhará as irregularidades encontradas para subsidiar as medidas administrativas cabíveis.

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