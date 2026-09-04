Dois ônibus da Sou Transportes, utilizados na frota de transporte público de Ubatuba, foram retirados de circulação após uma fiscalização identificar problemas nos pneus dos veículos.

A operação também encontrou falhas em cinco elevadores utilizados para o embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

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