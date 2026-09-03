A Prefeitura de São José dos Campos terá esquema especial de funcionamento dos serviços municipais durante o feriado do Dia da Independência do Brasil, celebrado na segunda-feira (7). Parte das unidades ficará fechada, enquanto serviços essenciais funcionarão normalmente ou em regime de plantão.
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Em São José dos Campos, o Paço Municipal, as unidades básicas e avançadas de saúde e as demais repartições públicas municipais não terão atendimento na segunda-feira (7). Os serviços voltam a funcionar normalmente na terça-feira (8), nos horários habituais.
Os hospitais municipais e as Unidades de Pronto Atendimento funcionarão ininterruptamente durante o feriado. A coleta de lixo comum e seletiva também será realizada normalmente, conforme a programação prevista.
Alguns serviços terão horário reduzido na segunda-feira. O Mercado Municipal funcionará das 7h às 12h, enquanto os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) estarão abertos das 8h às 12h.
Já a Central 156 terá atendimento das 8h às 20h. As feiras livres não funcionarão no feriado, já que tradicionalmente não são realizadas às segundas-feiras.
Telefones de emergência
As forças de segurança poderão ser acionadas durante todo o feriado. Para entrar em contato com a Guarda Civil Municipal, o telefone é 153. Em casos que envolvam a Polícia Militar, o número é 190.
O desfile em comemoração ao Dia da Independência também vai alterar o trânsito na região central. Algumas vias serão interditadas a partir das 23h de domingo (6), para a realização do evento.
As ruas e avenidas permanecerão bloqueadas até o término do desfile cívico-militar, quando serão liberadas.
Vias interditadas
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Avenida Nelson D'Ávila e Rua 15 de Novembro, entre as ruas Eugênio Bonádio e Siqueira Campos;
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Ruas Sebastião Humel e Coronel Monteiro, entre a Avenida São José e a Rua Vilaça;
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Ruas Rubião Júnior, Francisco Paes e Dolzani Ricardo, entre as ruas Humaitá e Floriano Peixoto;
Ruas César Leite e Salgado Filho, entre a Rua Humaitá e a Avenida Nelson D'Ávila;
Travessa Chico Luiz e Rua Sete de Setembro.