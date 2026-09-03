A Prefeitura de São José dos Campos terá esquema especial de funcionamento dos serviços municipais durante o feriado do Dia da Independência do Brasil, celebrado na segunda-feira (7). Parte das unidades ficará fechada, enquanto serviços essenciais funcionarão normalmente ou em regime de plantão.

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Em São José dos Campos, o Paço Municipal, as unidades básicas e avançadas de saúde e as demais repartições públicas municipais não terão atendimento na segunda-feira (7). Os serviços voltam a funcionar normalmente na terça-feira (8), nos horários habituais.