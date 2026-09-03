A programação do Teatro Colinas entre esta quinta-feira (3) e domingo (6) reúne opções para diferentes públicos. A agenda inclui um monólogo inspirado na obra de Fabrício Carpinejar, um tributo acústico a Cazuza e uma aventura infantil com personagens conhecidos.
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Em São José dos Campos, o destaque fica por conta de “Antes Que Seja Tarde”, que será apresentado na sexta-feira (4) e no sábado (5), às 20h. O espetáculo é estrelado por Vânia de Brito e propõe uma reflexão sobre memória, família, afeto e a passagem do tempo.
A montagem é livremente inspirada no livro “Cuide dos Pais Antes Que Seja Tarde”, de Fabrício Carpinejar. A história parte da relação do escritor com os próprios pais para abordar uma situação vivida por muitas famílias: o momento em que os filhos passam a cuidar daqueles que passaram a vida cuidando deles.
No palco, Vânia interpreta uma mulher que revisita momentos da infância e da vida adulta, dando voz a personagens, lembranças e situações de diferentes fases da vida. A narrativa combina humor, emoção e poesia para falar sobre cuidado, presença e sentimentos que muitas vezes acabam sendo adiados.
“O livro me pegou pelo coração. Foi ele que me fez voltar aos palcos. Essa história fala sobre a urgência da vida e do amor que tantas vezes deixamos para depois”, afirma Vânia.
O espetáculo marcou o retorno da atriz ao teatro em 2023, depois de 16 anos afastada dos palcos. Desde então, a produção passou por diferentes cidades brasileiras. Em junho de 2026, foi apontada pela Veja Rio como um dos melhores espetáculos em cartaz no Rio de Janeiro.
Com cenário de José Dias, iluminação de Aurélio de Simoni e trilha sonora original de Beatriz Parisi Pinheiro, a montagem aposta na simplicidade e coloca a interpretação e o texto no centro da apresentação.
Tributo a Cazuza
Antes do monólogo, o Teatro Colinas recebe, na quinta-feira (3), às 20h, o espetáculo “O Nosso Amor a Gente Inventa Experience”, conduzido pelo cantor e compositor Peleco.
A apresentação celebra a trajetória e a obra de Cazuza em um formato acústico e intimista. Com 36 anos de carreira, Peleco revisita sucessos do cantor e compartilha histórias relacionadas às músicas e à influência do artista em sua própria trajetória.
“Cazuza representou uma mudança profunda na minha forma de encarar a música. Sua poesia clareou minha mente e abriu o caminho para eu poder viver da minha arte. Celebrar esse legado hoje é motivo de profunda gratidão”, conta Peleco.
O repertório passa por diferentes fases da carreira de Cazuza, desde o período com o Barão Vermelho até a fase solo, marcada pela mistura de rock, blues, jazz e MPB.
Entre as músicas que fazem parte da apresentação estão “Codinome Beija-Flor”, “Faz Parte do Meu Show” e “O Tempo Não Pára”.
Moana e personagens dos contos de fadas
A programação também terá uma opção para as crianças no fim de semana. “Moana - Uma aventura nos contos de fadas” será apresentado no sábado (5) e domingo (6), às 15h.
Na história, Moana e seu amigo Pua embarcam em uma jornada de descobertas. Com a ajuda do semideus Maui, os personagens chegam a um mundo mágico onde encontram figuras conhecidas dos contos de fadas.
A aventura reúne Buzz e Woody, Ariel e Sebastião, Aladdin e o Gênio e a Rainha Elsa. Ao longo da história, os personagens ajudam Moana a descobrir uma mensagem sobre felicidade e a importância de ser quem realmente é.
O espetáculo conta com músicas cantadas ao vivo e efeitos especiais, em uma produção voltada para toda a família.
Serviço
“O Nosso Amor a Gente Inventa Experience” – Peleco
Data: 3 de setembro, quinta-feira
Horário: 20h
Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)
“Antes Que Seja Tarde” – Vânia de Brito
Data: 4 e 5 de setembro, sexta e sábado
Horário: 20h
Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)
“Moana - Uma aventura nos contos de fadas”
Data: 5 e 6 de setembro, sábado e domingo
Horário: 15h
Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)
O Teatro Colinas fica na Avenida São João, 2000, Jardim das Colinas. Os ingressos podem ser comprados pelo site do Teatro Colinas ou na bilheteria, que funciona de quarta-feira a domingo, a partir das 13h.