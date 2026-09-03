A programação do Teatro Colinas entre esta quinta-feira (3) e domingo (6) reúne opções para diferentes públicos. A agenda inclui um monólogo inspirado na obra de Fabrício Carpinejar, um tributo acústico a Cazuza e uma aventura infantil com personagens conhecidos.

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Em São José dos Campos, o destaque fica por conta de “Antes Que Seja Tarde”, que será apresentado na sexta-feira (4) e no sábado (5), às 20h. O espetáculo é estrelado por Vânia de Brito e propõe uma reflexão sobre memória, família, afeto e a passagem do tempo.