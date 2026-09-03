A Prefeitura de São José dos Campos iniciou uma nova etapa do Programa Primatas, com ações voltadas à recuperação da população de bugios-ruivos (Alouatta guariba) e ao retorno dos animais às áreas de floresta.

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Em São Francisco Xavier, os primeiros quatro animais chegaram no dia 25 de agosto: um macho e três fêmeas. Eles foram encaminhados para um viveiro construído especialmente para o projeto, onde passarão por um período de adaptação antes da soltura na natureza.