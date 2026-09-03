A FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) passou a disponibilizar pela internet um guia com a programação cultural mensal, reunindo atividades e espetáculos previstos para o mês.

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Em São José dos Campos, o catálogo reúne atrações de diferentes áreas, como teatro, circo, dança, música, cinema, artes visuais e arte de rua, além de outras manifestações artísticas.