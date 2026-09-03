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Fundação Cultural divulga agenda de eventos de setembro

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Fundação Cultural divulga agenda de eventos de setembro
Fundação Cultural divulga agenda de eventos de setembro

A FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) passou a disponibilizar pela internet um guia com a programação cultural mensal, reunindo atividades e espetáculos previstos para o mês.

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Em São José dos Campos, o catálogo reúne atrações de diferentes áreas, como teatro, circo, dança, música, cinema, artes visuais e arte de rua, além de outras manifestações artísticas.

Publicado sempre no início de cada mês, o guia permite consultar a programação de forma organizada. A edição de setembro já está disponível e conta com a opção de pesquisa dos eventos por região da cidade.

O material também reúne, ao final, os endereços dos espaços culturais vinculados à programação, facilitando a localização dos locais onde as atividades serão realizadas.

Fundação Cultural oferece atendimento pelo WhatsApp

Além do guia online, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo disponibiliza um canal de atendimento pelo WhatsApp para esclarecer dúvidas sobre a programação.

O serviço permite que moradores consultem informações sobre eventos, shows, workshops, ações formativas, apresentações, editais e festivais promovidos ou realizados pela instituição.

Para iniciar o atendimento, basta enviar uma mensagem para o número (12) 99740-4427.

Segundo a Fundação Cultural, o objetivo é facilitar o contato com o público de maneira simples e direta. As mensagens serão respondidas das 9h às 17h.

O canal é destinado exclusivamente a dúvidas relacionadas às atividades e à programação da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

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