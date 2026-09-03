Aos 19 anos, Grace Jamison perdeu a visão dos dois olhos após desenvolver uma infecção grave na córnea associada ao uso de lentes de contato durante o banho. O episódio aconteceu há cerca de um ano, quando a jovem havia se mudado para outro país para participar de uma missão ligada à igreja que frequenta.

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Grace estava na República Dominicana quando percebeu os primeiros sintomas. Ela foi diagnosticada com ceratite por Acanthamoeba, uma infecção rara e grave da córnea provocada pelo microrganismo Acanthamoeba.