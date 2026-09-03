Aos 19 anos, Grace Jamison perdeu a visão dos dois olhos após desenvolver uma infecção grave na córnea associada ao uso de lentes de contato durante o banho. O episódio aconteceu há cerca de um ano, quando a jovem havia se mudado para outro país para participar de uma missão ligada à igreja que frequenta.
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Grace estava na República Dominicana quando percebeu os primeiros sintomas. Ela foi diagnosticada com ceratite por Acanthamoeba, uma infecção rara e grave da córnea provocada pelo microrganismo Acanthamoeba.
Antes do problema, a jovem levava uma rotina ativa e independente. Após perder a visão, porém, precisou modificar completamente o cotidiano e contar com o apoio do noivo e da família para realizar tarefas que antes fazia de maneira automática.
“Eu não sabia onde as coisas estavam e, de repente, tive que reaprender coisas que sempre considerei óbvias”, contou Grace à revista People.
A jovem usava lentes de contato desde os 14 anos. Segundo seu relato, ela costumava colocá-las pela manhã, permanecer com elas durante o dia e retirá-las antes de dormir. Em algumas ocasiões, inclusive, tomava banho sem retirar as lentes.
Foi justamente durante um banho, cerca de um ano atrás, que ocorreu a situação que antecedeu o início dos sintomas. Alguns dias depois, Grace começou a perceber alterações nos olhos.
Inicialmente, os olhos ficaram secos e coçavam. Na sequência, ficaram vermelhos e extremamente sensíveis à luz. Aproximadamente uma semana depois, a visão começou a ficar turva e o quadro piorou progressivamente.
Com o avanço da infecção, Grace deixou de conseguir enxergar adequadamente pelos dois olhos.
Segundo a jovem, antes do episódio ela não havia recebido orientação de que não deveria tomar banho usando lentes de contato. Ela sabia que não era recomendado nadar com as lentes, mas não imaginava que a água do chuveiro também pudesse representar um risco.
“Antes disso acontecer, ninguém nunca tinha me dito que eu não deveria usar lentes de contato no chuveiro. Eu sabia que não era recomendado nadar com lentes de contato, mas nunca pensei que a água do chuveiro pudesse ser prejudicial para elas”, afirmou à People.
O caso mudou a rotina de Grace e fez com que ela precisasse reaprender atividades cotidianas com o auxílio de pessoas próximas. A perda da visão ocorreu após a infecção provocada pela Acanthamoeba atingir seus olhos.