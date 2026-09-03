Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos na noite desta quarta-feira (2), suspeitos de roubar um carro de aplicativo e o celular do motorista. Segundo a Polícia Militar, um dos detidos afirmou durante a abordagem que o crime teria como objetivo quitar uma dívida de R$ 6.000 com um traficante.
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O caso aconteceu no Recanto das Emas, no Distrito Federal. De acordo com o relato da vítima aos policiais, os suspeitos o abordaram utilizando uma faca e fugiram com um Volkswagen Polo branco. O celular do motorista também foi levado pelos criminosos.
Após receber a denúncia, policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar conseguiram rastrear o aparelho, que permanecia dentro do veículo. Cerca de 20 minutos depois do roubo, o sinal indicava uma localização na Quadra 201.
Os policiais descobriram posteriormente que os suspeitos haviam descartado o celular. Mesmo assim, as equipes mantiveram o patrulhamento na região, com apoio dos Grupamentos Táticos Operacionais (GTOP) 31 e 47.
Os dois jovens foram encontrados na Avenida Monjolo, nas proximidades da Quadra 406. O veículo também foi localizado durante a ação policial.
Na abordagem, os militares apreenderam uma faca que, segundo a PM, teria sido utilizada no crime. O Volkswagen Polo e os documentos pessoais que estavam no automóvel foram recuperados e devolvidos ao motorista.
Os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Conforme a Polícia Militar do Distrito Federal, nenhum dos jovens possuía antecedentes criminais.
Durante a prisão, um dos suspeitos teria dito aos policiais: “trabalhar não dá futuro não, senhor”. Ainda segundo a PM, ele relatou que o roubo teria sido cometido para conseguir dinheiro para pagar a dívida de R$ 6.000.