Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos na noite desta quarta-feira (2), suspeitos de roubar um carro de aplicativo e o celular do motorista. Segundo a Polícia Militar, um dos detidos afirmou durante a abordagem que o crime teria como objetivo quitar uma dívida de R$ 6.000 com um traficante.

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O caso aconteceu no Recanto das Emas, no Distrito Federal. De acordo com o relato da vítima aos policiais, os suspeitos o abordaram utilizando uma faca e fugiram com um Volkswagen Polo branco. O celular do motorista também foi levado pelos criminosos.