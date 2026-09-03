Um motorista de aplicativo e designer gráfico, Wesley Vieira da Silva, de 33 anos, morreu após ser esfaqueado na noite de quarta-feira (2). O crime ocorreu durante uma briga relacionada, segundo o depoimento do suspeito, a um antigo desentendimento envolvendo uma ex-companheira.

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O caso aconteceu no bairro Flor da Serra, em Joaçaba, Santa Catarina. A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h e encontrou Wesley caído na rua, já sem vida. O suspeito, de 32 anos, foi localizado nas proximidades com ferimentos na perna e na mão.

Suspeito alegou legítima defesa