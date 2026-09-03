Um motorista de aplicativo e designer gráfico, Wesley Vieira da Silva, de 33 anos, morreu após ser esfaqueado na noite de quarta-feira (2). O crime ocorreu durante uma briga relacionada, segundo o depoimento do suspeito, a um antigo desentendimento envolvendo uma ex-companheira.
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O caso aconteceu no bairro Flor da Serra, em Joaçaba, Santa Catarina. A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h e encontrou Wesley caído na rua, já sem vida. O suspeito, de 32 anos, foi localizado nas proximidades com ferimentos na perna e na mão.
Suspeito alegou legítima defesa
Segundo o depoimento prestado à Polícia Civil, o homem afirmou que havia um desentendimento antigo com Wesley relacionado a uma ex-companheira. Ele também declarou que vinha sendo ameaçado pela vítima e que, em pelo menos duas ocasiões anteriores, Wesley teria tentado atingir sua motocicleta com um carro.
Na noite do crime, conforme a versão apresentada pelo suspeito, o motorista teria derrubado o homem da motocicleta. Os dois teriam iniciado uma briga corporal e, durante a luta, o suspeito afirmou ter sacado um canivete para se defender e atingido Wesley.
A versão apresentada ainda será analisada durante a investigação.
Homem foi levado ao hospital
Quando foi encontrado pela polícia, o suspeito apresentava ferimentos na perna e na mão. Ele recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhado ao Hospital Universitário Santa Terezinha.
Após receber alta médica, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento.
O delegado responsável pelo caso entendeu, naquele momento, que o suspeito havia agido em legítima defesa e determinou a liberação dele. A investigação, porém, continua para esclarecer a dinâmica da ocorrência.
Polícia apreende canivete e recolhe veículos
A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos e a perícia.
O canivete apontado como utilizado durante a briga foi apreendido. O carro conduzido por Wesley e a motocicleta do suspeito também foram recolhidos e encaminhados a um pátio conveniado.
Os veículos deverão auxiliar na apuração das circunstâncias do confronto entre os dois homens.
Motorista era também designer gráfico
Wesley Vieira da Silva tinha 33 anos e trabalhava como motorista de aplicativo e designer gráfico. Nas redes sociais, ele informava as duas atividades profissionais.
O velório do motorista ocorreu na manhã desta quinta-feira (3), na Capela da Funerária Frei Bruno.
A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer a sequência dos acontecimentos e as circunstâncias que levaram à morte de Wesley.