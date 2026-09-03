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ECONOMIA

Oba Hortifruti anuncia loja em Taubaté e prevê 150 empregos

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Oba Hortifruti anuncia inauguração de loja em Taubaté
Oba Hortifruti anuncia inauguração de loja em Taubaté

Uma nova unidade do Oba Hortifruti será inaugurada no Vale do Paraíba ainda neste mês. A loja tem abertura prevista para o dia 23 de setembro, a partir das 9h, e contará com diferentes setores de alimentos e produtos para o dia a dia.

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A unidade será instalada em Taubaté, na avenida Carlos Pedroso da Silveira, 4.800. Segundo as informações divulgadas pela empresa, o empreendimento será a maior loja da rede no Brasil e deverá gerar cerca de 150 empregos diretos.

Loja terá diferentes setores

O novo estabelecimento terá uma estrutura que reúne áreas de frutas, legumes e verduras, além de mercearia, frios, laticínios, açougue, peixaria e padaria.

A unidade também contará com ilha de sushi e adega, ampliando a variedade de produtos oferecidos aos consumidores.

De acordo com a empresa, a loja terá uma proposta de ambiente temático, inspirada em fazendas de diferentes partes do mundo. A estrutura também contará com personagens animados.

Oba Hortifruti chega com 45 anos de história

A inauguração em Taubaté ocorre dentro da trajetória de 45 anos do Oba Hortifruti, rede especializada na comercialização de alimentos.

A empresa informa que a nova unidade foi planejada para reunir variedade de produtos e serviços em um mesmo estabelecimento.

Vagas de emprego

Além da abertura da loja, o empreendimento prevê a criação de aproximadamente 150 postos de trabalho diretos.

As oportunidades disponíveis podem ser acompanhadas por meio dos canais de divulgação de vagas e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Serviço

Inauguração do Oba Hortifruti em Taubaté

Data: 23 de setembro
Horário: a partir das 9h
Endereço: avenida Carlos Pedroso da Silveira, 4.800 – Taubaté (SP)

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