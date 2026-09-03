Uma nova unidade do Oba Hortifruti será inaugurada no Vale do Paraíba ainda neste mês. A loja tem abertura prevista para o dia 23 de setembro, a partir das 9h, e contará com diferentes setores de alimentos e produtos para o dia a dia.

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A unidade será instalada em Taubaté, na avenida Carlos Pedroso da Silveira, 4.800. Segundo as informações divulgadas pela empresa, o empreendimento será a maior loja da rede no Brasil e deverá gerar cerca de 150 empregos diretos.