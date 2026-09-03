Uma nova unidade do Oba Hortifruti será inaugurada no Vale do Paraíba ainda neste mês. A loja tem abertura prevista para o dia 23 de setembro, a partir das 9h, e contará com diferentes setores de alimentos e produtos para o dia a dia.
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A unidade será instalada em Taubaté, na avenida Carlos Pedroso da Silveira, 4.800. Segundo as informações divulgadas pela empresa, o empreendimento será a maior loja da rede no Brasil e deverá gerar cerca de 150 empregos diretos.
Loja terá diferentes setores
O novo estabelecimento terá uma estrutura que reúne áreas de frutas, legumes e verduras, além de mercearia, frios, laticínios, açougue, peixaria e padaria.
A unidade também contará com ilha de sushi e adega, ampliando a variedade de produtos oferecidos aos consumidores.
De acordo com a empresa, a loja terá uma proposta de ambiente temático, inspirada em fazendas de diferentes partes do mundo. A estrutura também contará com personagens animados.
Oba Hortifruti chega com 45 anos de história
A inauguração em Taubaté ocorre dentro da trajetória de 45 anos do Oba Hortifruti, rede especializada na comercialização de alimentos.
A empresa informa que a nova unidade foi planejada para reunir variedade de produtos e serviços em um mesmo estabelecimento.
Vagas de emprego
Além da abertura da loja, o empreendimento prevê a criação de aproximadamente 150 postos de trabalho diretos.
As oportunidades disponíveis podem ser acompanhadas por meio dos canais de divulgação de vagas e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).
Serviço
Inauguração do Oba Hortifruti em Taubaté
Data: 23 de setembro
Horário: a partir das 9h
Endereço: avenida Carlos Pedroso da Silveira, 4.800 – Taubaté (SP)