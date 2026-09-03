O São José teve uma noite desastrosa e foi atropelado pelo Mogi com derrota de 102 a 77 na noite desta quinta-feira (3), no Ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, no primeiro jogo da série melhor de três nas quartas de final do Campeonato Paulista de Basquete 2026.
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Com isso, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, terá que vencer dois jogos fora de casa para se classificar. O segundo jogo acontece na quarta-feira (9), a partir das 20h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, onde os joseenses precisam vencer para forçarem o terceiro jogo. Haydin, do Mogi, foi o principal cestinha do jogo desta quinta com 28 pontos ganhos.
Como foi o jogo
No primeiro quarto, o São José, mesmo com a estreia do norte-americano Manny Payton, encontrou dificuldades contra os mogianos. E viu os visitantes abrirem vantagem de até 12 pontos em determinado momento. No final, o time da região fechou o período perdendo por 11 pontos: 28 a 17.
No segundo quarto, a atuação joseense ficou aquém do esperado e o Mogi aproveitou os muitos erros de passe para ampliar ainda mais a vantagem. Com isso, o time da grande São Paulo foi para o intervalo vencendo por 20 pontos de diferença: 58 a 38.
Na volta do intervalo, a atuação do São José foi desastrosa, com o Mogi fazendo 21 a 0 nos primeiros minutos e aumentando a diferença para 41 pontos até o time joseense fazer o primeiro ponto, já com sete minutos de período. No fim, o Mogi fez 87 a 44, abrindo 33 pontos no final do período.
Nos últimos dez minutos, uma reação do São José se tornou improvável. E os mogianos apenas administraram a boa vantagem dos três primeiros períodos para vencerem.