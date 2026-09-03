O São José teve uma noite desastrosa e foi atropelado pelo Mogi com derrota de 102 a 77 na noite desta quinta-feira (3), no Ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, no primeiro jogo da série melhor de três nas quartas de final do Campeonato Paulista de Basquete 2026.

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Com isso, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, terá que vencer dois jogos fora de casa para se classificar. O segundo jogo acontece na quarta-feira (9), a partir das 20h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, onde os joseenses precisam vencer para forçarem o terceiro jogo. Haydin, do Mogi, foi o principal cestinha do jogo desta quinta com 28 pontos ganhos.

Como foi o jogo