Um homem idoso, que não possuía antecedentes criminais, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (3) em frente a um minimercado. O ataque aconteceu por volta das 13h e mobilizou equipes das forças de segurança.

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O crime ocorreu no bairro Santa Rosa de Lima, na Zona Norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo as informações iniciais, ocupantes de um veículo passaram pelo local e efetuaram diversos disparos contra a vítima.

Polícia investiga ataque