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Idoso é morto a tiros em frente a mercado

Por Da Redação | Porto Alegre
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Idoso é morto a tiros em frente a mercado
Idoso é morto a tiros em frente a mercado

Um homem idoso, que não possuía antecedentes criminais, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (3) em frente a um minimercado. O ataque aconteceu por volta das 13h e mobilizou equipes das forças de segurança.

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O crime ocorreu no bairro Santa Rosa de Lima, na Zona Norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo as informações iniciais, ocupantes de um veículo passaram pelo local e efetuaram diversos disparos contra a vítima.

Polícia investiga ataque

Equipes da Brigada Militar (BM), Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias (IGP) foram acionadas após o crime. A área foi isolada para o trabalho das autoridades e o levantamento das primeiras informações.

Moradores da região também devem ser ouvidos durante a apuração. A investigação busca identificar os responsáveis pelos disparos e esclarecer como o ataque aconteceu.

A motivação do crime também será investigada pela Polícia Civil. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos presos ou identificados. O caso segue em investigação.

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