Um homem idoso, que não possuía antecedentes criminais, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (3) em frente a um minimercado. O ataque aconteceu por volta das 13h e mobilizou equipes das forças de segurança.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu no bairro Santa Rosa de Lima, na Zona Norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo as informações iniciais, ocupantes de um veículo passaram pelo local e efetuaram diversos disparos contra a vítima.
Polícia investiga ataque
Equipes da Brigada Militar (BM), Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias (IGP) foram acionadas após o crime. A área foi isolada para o trabalho das autoridades e o levantamento das primeiras informações.
Moradores da região também devem ser ouvidos durante a apuração. A investigação busca identificar os responsáveis pelos disparos e esclarecer como o ataque aconteceu.
A motivação do crime também será investigada pela Polícia Civil. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos presos ou identificados. O caso segue em investigação.