Uma cachorra precisou receber oxigênio dos Bombeiros após ser resgatada de um incêndio em um apartamento. O animal foi encontrado durante o atendimento à ocorrência e recebeu os primeiros cuidados ainda após o salvamento.

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O caso aconteceu em Laguna, em Santa Catarina, na última quarta-feira. A moradora do imóvel e tutora da cachorrinha conseguiu sair do apartamento a tempo, mas não conseguiu retirar o animal antes de deixar o local.

Cachorra foi retirada do imóvel pelos Bombeiros