04 de setembro de 2026
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SUPERAÇÃO

VÍDEO: cachorrinha recebe oxigênio após ser resgatada de incêndio

Por Da Redação | Laguna (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
VÍDEO: cachorrinha recebe oxigênio após ser resgatada de incêndio
VÍDEO: cachorrinha recebe oxigênio após ser resgatada de incêndio

Uma cachorra precisou receber oxigênio dos Bombeiros após ser resgatada de um incêndio em um apartamento. O animal foi encontrado durante o atendimento à ocorrência e recebeu os primeiros cuidados ainda após o salvamento.

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O caso aconteceu em Laguna, em Santa Catarina, na última quarta-feira. A moradora do imóvel e tutora da cachorrinha conseguiu sair do apartamento a tempo, mas não conseguiu retirar o animal antes de deixar o local.

Cachorra foi retirada do imóvel pelos Bombeiros

Após a chegada do Corpo de Bombeiros, os militares realizaram o resgate da cachorra. Depois de ser retirada do apartamento, ela precisou receber oxigênio devido à exposição à fumaça.

O animal não apresentava queimaduras aparentes após o resgate.

A cachorrinha foi entregue a uma amiga da tutora, que ficou responsável por levá-la para uma avaliação veterinária.

O atendimento permitiu que o animal fosse retirado do imóvel e encaminhado para receber os cuidados necessários após o incêndio.

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