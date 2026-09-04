Uma cachorra precisou receber oxigênio dos Bombeiros após ser resgatada de um incêndio em um apartamento. O animal foi encontrado durante o atendimento à ocorrência e recebeu os primeiros cuidados ainda após o salvamento.
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O caso aconteceu em Laguna, em Santa Catarina, na última quarta-feira. A moradora do imóvel e tutora da cachorrinha conseguiu sair do apartamento a tempo, mas não conseguiu retirar o animal antes de deixar o local.
Cachorra foi retirada do imóvel pelos Bombeiros
Após a chegada do Corpo de Bombeiros, os militares realizaram o resgate da cachorra. Depois de ser retirada do apartamento, ela precisou receber oxigênio devido à exposição à fumaça.
O animal não apresentava queimaduras aparentes após o resgate.
A cachorrinha foi entregue a uma amiga da tutora, que ficou responsável por levá-la para uma avaliação veterinária.
O atendimento permitiu que o animal fosse retirado do imóvel e encaminhado para receber os cuidados necessários após o incêndio.