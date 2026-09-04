Um homem de 77 anos morreu após um micro-ônibus da Prefeitura de Ibiapina colidir com um caminhão na BR-222, na madrugada desta quinta-feira (3).

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O acidente aconteceu por volta das 4h55, no bairro Primavera, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, no sentido Fortaleza. O micro-ônibus levava 10 pacientes de Ibiapina que viajavam para a capital cearense para realizar tratamento de saúde.