Rafael Pereira de Souza ganhou uma nova chance de vida em 2026. Aos 42 anos, depois de 14 anos de hemodiálise e oito anos na fila por um transplante renal, ele finalmente conseguiu realizar o procedimento que esperava há tanto tempo. O novo rim veio de uma pessoa que acompanhava de perto sua luta: a própria filha.

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A história começou em Sucupira do Norte, no Maranhão, onde Rafael nasceu. Auxiliar administrativo, ele descobriu uma insuficiência renal em estágio avançado aos 28 anos, quando morava em Imperatriz e trabalhava em uma loja. Antes do diagnóstico, apresentava sintomas como fortes dores de cabeça e inchaço nas pernas, mas não sabia que tinha pressão alta.

Diagnóstico mudou a vida de Rafael