Um homem de 42 anos, identificado como Fábio Júnior Januário Dias, morreu na madrugada desta quinta-feira (3) após um confronto com policiais da Força Tática. Segundo a Polícia Militar, momentos antes, ele teria matado a própria esposa e baleado o filho.

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O caso ocorreu na zona rural de Araguaiana, em Mato Grosso. Após os disparos, o filho atingido sobreviveu e recebeu atendimento médico. As equipes da Polícia Militar foram acionadas depois de receberem informações sobre um feminicídio e uma tentativa de homicídio na região.

Suspeito foi localizado durante buscas