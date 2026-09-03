Um homem de 42 anos, identificado como Fábio Júnior Januário Dias, morreu na madrugada desta quinta-feira (3) após um confronto com policiais da Força Tática. Segundo a Polícia Militar, momentos antes, ele teria matado a própria esposa e baleado o filho.
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O caso ocorreu na zona rural de Araguaiana, em Mato Grosso. Após os disparos, o filho atingido sobreviveu e recebeu atendimento médico. As equipes da Polícia Militar foram acionadas depois de receberem informações sobre um feminicídio e uma tentativa de homicídio na região.
Suspeito foi localizado durante buscas
Após o acionamento, policiais iniciaram diligências para localizar o homem apontado como autor dos crimes. Durante o rastreamento, as equipes encontraram Fábio Júnior portando uma espingarda que, segundo a ocorrência, seria a arma utilizada nas agressões.
Conforme o boletim de ocorrência, os policiais deram ordem para que o suspeito se rendesse. Ainda segundo o registro, ele teria desobedecido à determinação e disparado contra os agentes.
Os policiais reagiram aos disparos. O homem foi atingido e teve a morte constatada ainda no local.
Polícia apreende arma e munições
Durante a ocorrência, os policiais apreenderam a arma de fogo que estava com o suspeito, além de diversas munições.
Segundo a Polícia Militar, foram recolhidos cartuchos deflagrados e intactos.
A corporação também informou que Fábio Júnior possuía antecedentes criminais. Entre os registros mencionados estão ocorrências relacionadas ao descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, fuga de preso e maus-tratos.
Polícia Civil investiga o caso
A ação contou com policiais da Força Tática, do destacamento de Araguaiana, além do Comando da Força Tática e do Oficial de Dia do 2º Batalhão.
Após a ocorrência, a Polícia Civil de Mato Grosso assumiu as investigações. O objetivo é esclarecer as circunstâncias do feminicídio, da tentativa de homicídio contra o filho e da morte do suspeito durante a intervenção policial. Os procedimentos seguem em andamento.