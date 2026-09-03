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TRAGÉDIA

Psicóloga de 27 anos morre após parto e deixa outros 4 filhos

Por Da Redação | Várzea Grande (MT)
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Psicóloga de 27 anos morre após parto e deixa outros 4 filhos
Psicóloga de 27 anos morre após parto e deixa outros 4 filhos

A família da psicóloga Ariadine Karoline, de 27 anos, iniciou uma campanha de arrecadação para ajudar o marido dela, Gustavo Gomes Sales, e os quatro filhos do casal após a morte da jovem, ocorrida em 29 de agosto. Ariadine sofreu graves complicações depois do parto da filha caçula e não resistiu.

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A família é de Várzea Grande, e desde a morte da psicóloga familiares e amigos se mobilizam para garantir as necessidades básicas das quatro crianças. Além da recém-nascida, Ariadine deixou um menino de 4 anos, uma menina de quase 3 anos e outra menina de 1 ano e 2 meses.

Campanha pede doações para as quatro crianças

As pessoas que quiserem contribuir podem fazer doações em dinheiro por meio do PIX gustavosallesk13@gmail.com, em nome de Gustavo Gomes Sales, pelo Nubank.

A família também está arrecadando leite, fraldas, roupas e calçados, com pedidos específicos de acordo com a idade de cada criança.

Para o menino de 4 anos, são solicitadas roupas tamanho 6 e calçados 28.

Para uma das meninas, a necessidade é de roupas tamanho 3, calçados 22/23 e fraldas XG, de qualquer modelo ou marca.

Já para a segunda menina, a família pede roupas tamanho 2, calçados 19/20, fraldas XG modelo shortinho e leite Ninho Fases 1+.

Para a recém-nascida, são necessárias fraldas M ou G e leite NAN Comfor de 0 a 6 meses. Segundo a família, não há necessidade de fraldas tamanho P neste momento, pois já existe quantidade suficiente.

Como ajudar a família

Quem puder contribuir com os itens solicitados pode entrar em contato com os familiares responsáveis pela arrecadação.

Tayná: (65) 99950-4579
Isabelle: (65) 99816-8746
Kátia: (65) 99937-1803

Além das doações, a família pede que a campanha seja compartilhada nas redes sociais e entre amigos, para que o pedido de ajuda alcance mais pessoas.

Missa de sétimo dia

Gustavo informou nas redes sociais que a missa de sétimo dia de Ariadine será realizada nesta sexta-feira (4), às 19h30, na Capela São João Bosco, em Várzea Grande.

A família reforça que quem não puder contribuir financeiramente ou com os itens solicitados também pode ajudar divulgando a campanha.

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