A família da psicóloga Ariadine Karoline, de 27 anos, iniciou uma campanha de arrecadação para ajudar o marido dela, Gustavo Gomes Sales, e os quatro filhos do casal após a morte da jovem, ocorrida em 29 de agosto. Ariadine sofreu graves complicações depois do parto da filha caçula e não resistiu.

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A família é de Várzea Grande, e desde a morte da psicóloga familiares e amigos se mobilizam para garantir as necessidades básicas das quatro crianças. Além da recém-nascida, Ariadine deixou um menino de 4 anos, uma menina de quase 3 anos e outra menina de 1 ano e 2 meses.

Campanha pede doações para as quatro crianças