A família da psicóloga Ariadine Karoline, de 27 anos, iniciou uma campanha de arrecadação para ajudar o marido dela, Gustavo Gomes Sales, e os quatro filhos do casal após a morte da jovem, ocorrida em 29 de agosto. Ariadine sofreu graves complicações depois do parto da filha caçula e não resistiu.
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A família é de Várzea Grande, e desde a morte da psicóloga familiares e amigos se mobilizam para garantir as necessidades básicas das quatro crianças. Além da recém-nascida, Ariadine deixou um menino de 4 anos, uma menina de quase 3 anos e outra menina de 1 ano e 2 meses.
Campanha pede doações para as quatro crianças
As pessoas que quiserem contribuir podem fazer doações em dinheiro por meio do PIX gustavosallesk13@gmail.com, em nome de Gustavo Gomes Sales, pelo Nubank.
A família também está arrecadando leite, fraldas, roupas e calçados, com pedidos específicos de acordo com a idade de cada criança.
Para o menino de 4 anos, são solicitadas roupas tamanho 6 e calçados 28.
Para uma das meninas, a necessidade é de roupas tamanho 3, calçados 22/23 e fraldas XG, de qualquer modelo ou marca.
Já para a segunda menina, a família pede roupas tamanho 2, calçados 19/20, fraldas XG modelo shortinho e leite Ninho Fases 1+.
Para a recém-nascida, são necessárias fraldas M ou G e leite NAN Comfor de 0 a 6 meses. Segundo a família, não há necessidade de fraldas tamanho P neste momento, pois já existe quantidade suficiente.
Como ajudar a família
Quem puder contribuir com os itens solicitados pode entrar em contato com os familiares responsáveis pela arrecadação.
Tayná: (65) 99950-4579
Isabelle: (65) 99816-8746
Kátia: (65) 99937-1803
Além das doações, a família pede que a campanha seja compartilhada nas redes sociais e entre amigos, para que o pedido de ajuda alcance mais pessoas.
Missa de sétimo dia
Gustavo informou nas redes sociais que a missa de sétimo dia de Ariadine será realizada nesta sexta-feira (4), às 19h30, na Capela São João Bosco, em Várzea Grande.
A família reforça que quem não puder contribuir financeiramente ou com os itens solicitados também pode ajudar divulgando a campanha.