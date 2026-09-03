A Polícia Civil investiga um dentista suspeito de registrar e compartilhar imagens íntimas de uma mulher sem o consentimento dela. A operação foi realizada nesta quinta-feira (3), com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça.

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A ação ocorreu em Sinop, no norte de Mato Grosso, e foi conduzida pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Lucas do Rio Verde. Os policiais realizaram buscas em uma residência e em um consultório odontológico relacionados ao investigado.

Vítima descobriu imagens após ser avisada