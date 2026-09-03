MARIO FERREIRA DA SILVA NETO
Idade: 62
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 03/09/2026 das 15:30 às 16:00
Sepultamento:
CREM. CAMPO DAS OLIVEIRAS/JACAREI/SP - 04/09/2026 16:00
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EDILSON PAULINO DE ARAÚJO
Idade: 67
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório:
ICUI MORUMBI SJC
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 04/09/2026 10:00
ANTONIO GOMES
Idade: 83
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 03/09/2026 das 20:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 04/09/2026 08:00
MARIA TEREZINHA DIOGO
Idade: 90
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 16:30
MARCOS JOSE PINHEIRO PAULA
Idade: 56
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 03/09/2026 16:30
HARIEL DONIZETE GOMES ROSALES DE MACIEL
Idade: 0
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 16:15
MARIA APARECIDA PEREIRA NASCIMENTO
Idade: 68
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 16:00
MARCONDES FERNANDES DA SILVA
Idade: 56
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 15:30
JOSE FRANKLIN FALOCCI
Idade: 88
Data de falecimento: 02/09/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 03/09/2026 15:00
EXUMAÇAO DE LIDELCE MARIA COSTA
Idade: 62
Data de falecimento: 14/07/2023
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 03/09/2026 13:30
LUIZ CARLOS DE ALVARENGA
Idade: 81
Data de falecimento: 02/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 03/09/2026 11:30
MIRTES DOS SANTOS SILVA
Idade: 74
Data de falecimento: 02/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 03/09/2026 11:00
ANOEMA APARECIDA ROSA
Idade: 60
Data de falecimento: 03/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 11:00
NORIVAL CARLOS MARCONDES
Idade: 58
Data de falecimento: 02/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 03/09/2026 das 00:01 às 10:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 10:30
FELIX FIGUEIREDO DE JESUS
Idade: 78
Data de falecimento: 01/09/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 02/09/2026 das 14:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 09:00