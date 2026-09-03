03 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SERVIÇO

Mario morre aos 62 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São Jos[e dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Mario morre aos 62 anos; veja notas de falecimento em SJC
Mario morre aos 62 anos; veja notas de falecimento em SJC

MARIO FERREIRA DA SILVA NETO

Idade: 62
Data de falecimento: 03/09/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 03/09/2026 das 15:30 às 16:00

Sepultamento:
CREM. CAMPO DAS OLIVEIRAS/JACAREI/SP - 04/09/2026 16:00

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

EDILSON PAULINO DE ARAÚJO

Idade: 67
Data de falecimento: 03/09/2026

Velório:
ICUI MORUMBI SJC

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 04/09/2026 10:00

ANTONIO GOMES

Idade: 83
Data de falecimento: 03/09/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 03/09/2026 das 20:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 04/09/2026 08:00

MARIA TEREZINHA DIOGO

Idade: 90
Data de falecimento: 03/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 16:30

MARCOS JOSE PINHEIRO PAULA

Idade: 56
Data de falecimento: 03/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 03/09/2026 16:30

HARIEL DONIZETE GOMES ROSALES DE MACIEL

Idade: 0
Data de falecimento: 03/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 16:15

MARIA APARECIDA PEREIRA NASCIMENTO

Idade: 68
Data de falecimento: 03/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 16:00

MARCONDES FERNANDES DA SILVA

Idade: 56
Data de falecimento: 03/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 15:30

JOSE FRANKLIN FALOCCI

Idade: 88
Data de falecimento: 02/09/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 03/09/2026 15:00

EXUMAÇAO DE LIDELCE MARIA COSTA

Idade: 62
Data de falecimento: 14/07/2023

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 03/09/2026 13:30

LUIZ CARLOS DE ALVARENGA

Idade: 81
Data de falecimento: 02/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 03/09/2026 11:30

MIRTES DOS SANTOS SILVA

Idade: 74
Data de falecimento: 02/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 03/09/2026 11:00

ANOEMA APARECIDA ROSA

Idade: 60
Data de falecimento: 03/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 11:00

NORIVAL CARLOS MARCONDES

Idade: 58
Data de falecimento: 02/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 03/09/2026 das 00:01 às 10:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 10:30

FELIX FIGUEIREDO DE JESUS

Idade: 78
Data de falecimento: 01/09/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 02/09/2026 das 14:00 às 09:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 09:00

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários