03 de setembro de 2026
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DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Pai tenta vender filho de 3 anos por R$ 10 para comprar droga

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa

Um homem de 41 anos foi preso após tentar vender o próprio filho, de 3 anos, por R$ 10, na Praça Sete, no centro de Belo Horizonte (MG).

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o homem teria oferecido a criança a pedestres com o objetivo de conseguir dinheiro para comprar drogas. O caso aconteceu na última sexta-feira.

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De acordo com o registro policial, pedestres que estavam na região procuraram uma Base Comunitária Móvel da PM instalada na Praça Sete e relataram aos militares que o homem estaria oferecendo o filho por R$ 10. Ainda conforme a ocorrência, várias testemunhas teriam presenciado a situação.

Os policiais abordaram o suspeito e confirmaram que a criança era seu filho. Durante a ocorrência, os militares também constataram que o homem estava com o telefone celular da irmã, que mora no Espírito Santo.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado. A criança foi retirada dos cuidados do pai e ficou sob a responsabilidade de uma conselheira tutelar.

O homem foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil de Minas Gerais. A ocorrência foi encaminhada à unidade, que deverá adotar as medidas cabíveis.

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