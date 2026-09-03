Um homem de 41 anos foi preso após tentar vender o próprio filho, de 3 anos, por R$ 10, na Praça Sete, no centro de Belo Horizonte (MG).
Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o homem teria oferecido a criança a pedestres com o objetivo de conseguir dinheiro para comprar drogas. O caso aconteceu na última sexta-feira.
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De acordo com o registro policial, pedestres que estavam na região procuraram uma Base Comunitária Móvel da PM instalada na Praça Sete e relataram aos militares que o homem estaria oferecendo o filho por R$ 10. Ainda conforme a ocorrência, várias testemunhas teriam presenciado a situação.
Os policiais abordaram o suspeito e confirmaram que a criança era seu filho. Durante a ocorrência, os militares também constataram que o homem estava com o telefone celular da irmã, que mora no Espírito Santo.
Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado. A criança foi retirada dos cuidados do pai e ficou sob a responsabilidade de uma conselheira tutelar.
O homem foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil de Minas Gerais. A ocorrência foi encaminhada à unidade, que deverá adotar as medidas cabíveis.