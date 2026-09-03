Um homem de 41 anos foi preso após tentar vender o próprio filho, de 3 anos, por R$ 10, na Praça Sete, no centro de Belo Horizonte (MG).

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o homem teria oferecido a criança a pedestres com o objetivo de conseguir dinheiro para comprar drogas. O caso aconteceu na última sexta-feira.

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