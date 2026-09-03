03 de setembro de 2026
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RODOVIA

Taubaté: motociclista fica ferido após colisão com carro na Dutra

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/RioSP
Via Dutra em Taubaté
Via Dutra em Taubaté

Um motociclista ficou ferido após uma colisão lateral com um veículo de passeio na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na tarde desta quinta-feira (3), segundo a concessionária RioSP.

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Segundo informações da concessionária, o Centro de Controle Operacional foi acionado às 17h06 para atender a ocorrência no km 113, no sentido Rio de Janeiro.

A batida aconteceu na faixa de rolamento. Uma vítima foi localizada e classificada como moderada pelas equipes que atuaram no atendimento.

O motorista do veículo de passeio, no entanto, deixou o local após o acidente e não permaneceu para o atendimento da ocorrência.

A faixa de rolamento precisou ser interditada durante o atendimento e foi liberada às 17h35. De acordo com a concessionária, não houve registro de congestionamento no trecho da Via Dutra.

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