Um motociclista ficou ferido após uma colisão lateral com um veículo de passeio na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na tarde desta quinta-feira (3), segundo a concessionária RioSP.
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Segundo informações da concessionária, o Centro de Controle Operacional foi acionado às 17h06 para atender a ocorrência no km 113, no sentido Rio de Janeiro.
A batida aconteceu na faixa de rolamento. Uma vítima foi localizada e classificada como moderada pelas equipes que atuaram no atendimento.
O motorista do veículo de passeio, no entanto, deixou o local após o acidente e não permaneceu para o atendimento da ocorrência.
A faixa de rolamento precisou ser interditada durante o atendimento e foi liberada às 17h35. De acordo com a concessionária, não houve registro de congestionamento no trecho da Via Dutra.