Um motociclista ficou ferido após uma colisão lateral com um veículo de passeio na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na tarde desta quinta-feira (3), segundo a concessionária RioSP.

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Segundo informações da concessionária, o Centro de Controle Operacional foi acionado às 17h06 para atender a ocorrência no km 113, no sentido Rio de Janeiro.