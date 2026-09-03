Larvas

A Prefeitura de Taubaté admitiu à Câmara que foi registrado um episódio em que foram encontradas larvas no arroz utilizado para preparar uma canja servida para alunos de uma escola municipal. A informação foi prestada em resposta a um requerimento da vereadora Zelinda Pastora (PRD), que é da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Merenda

Na resposta enviada à Câmara, a Prefeitura não cita a escola e nem a data em que isso ocorreu, mas diz que, "no momento em que foi identificada a presença da larva, os produtos pertencentes ao lote utilizado na unidade foram imediatamente separados e recolhidos".