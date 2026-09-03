O custo da cesta básica familiar caiu no Vale do Paraíba pelo segundo mês consecutivo e registrou redução de 1,05% em agosto, a segunda maior redução do ano – em julho, o preço da cesta havia recuado 2,53%.

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Segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (3) pelo Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), da Unitau (Universidade de Taubaté), o valor médio regional caiu de R$ 2.914,80 em julho para R$ 2.884,10 em agosto, uma economia de R$ 30,70.