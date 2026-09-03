03 de setembro de 2026
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PESQUISA DO NUPES

Em 2ª queda consecutiva, preço da cesta básica reduz 1% no Vale

Por Xandu Alves | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Agos
Alimentos da cesta básica
Alimentos da cesta básica

O custo da cesta básica familiar caiu no Vale do Paraíba pelo segundo mês consecutivo e registrou redução de 1,05% em agosto, a segunda maior redução do ano – em julho, o preço da cesta havia recuado 2,53%.

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Segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (3) pelo Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), da Unitau (Universidade de Taubaté), o valor médio regional caiu de R$ 2.914,80 em julho para R$ 2.884,10 em agosto, uma economia de R$ 30,70.

Já nos últimos 12 meses, a cesta básica apresentou alta de 0,99% no Vale, equivalente a um aumento de R$ 28,17.

Em 2026, a cesta básica pesquisada pelo Nupes acumula cinco meses de alta nos preços, de fevereiro a junho, e três meses com redução no valor: janeiro, julho e agosto. O preço atual é R$ 40,46 mais caro do que o valor de dezembro de 2025 (R$ 2.843,64).

A cesta básica pesquisada pelo Nupes tem 44 produtos, sendo 32 de alimentação, sete de limpeza e cinco de higiene pessoal. O levantamento de preços é feito semanalmente em 16 supermercados de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão.

Cesta mais cara

Entre os municípios pesquisados, Campos do Jordão continua com a cesta básica mais cara da região, custando R$ 3.125,36 – queda de 0,65% na comparação com julho de 2026.

Taubaté apresenta a cesta mais barata da região, com o valor de R$ 2.764,98, que recuou 1,88% frente ao valor do mês anterior.

Em São José dos Campos, o preço da cesta foi de R$ 2.839,20, queda de 0,12% na comparação mensal. Caçapava tem a cesta custando R$ 2.807,00, com redução de 1,61% no valor mensal.

De acordo com o Nupes, dois fatores foram responsáveis pela redução nos preços da cesta em agosto: o primeiro é a continuidade do movimento de acomodação de preços iniciado em julho.

O segundo é o aumento da oferta de hortaliças e tubérculos, com destaque para a chegada da safra das águas ao mercado, que resultou em reduções acentuadas nos preços de produtos como batata inglesa, cebola e alface.

Produtos que mais subiram

No levantamento regional, os maiores aumentos foram registrados por:

Mandioca: +10,61%

Mamão formosa: +8,52%;

Fubá - milho: +3,87%.

Produtos que ficaram mais baratos

Por outro lado, alguns alimentos apresentaram redução de preço em agosto:

Batata Inglesa: -29,35%;

Cebola: -15,07%;

Alface: -10,83%.

Segundo os pesquisadores, os dois meses de redução no valor da cesta regional aliviaram um pouco a pressão sobre o orçamento das famílias.

O percentual da renda familiar comprometida com a aquisição da cesta básica recuou para 35,58% em agosto, inferior aos 35,96% de julho.

“Essa redução decorre exclusivamente da queda do custo da cesta no período, uma vez que não houve reajuste no valor do salário mínimo, ampliando marginalmente a parcela da renda disponível das famílias para gastos com saúde, educação, transporte e demais despesas essenciais”, avaliou o Nupes.

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