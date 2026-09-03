O custo da cesta básica familiar caiu no Vale do Paraíba pelo segundo mês consecutivo e registrou redução de 1,05% em agosto, a segunda maior redução do ano – em julho, o preço da cesta havia recuado 2,53%.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (3) pelo Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), da Unitau (Universidade de Taubaté), o valor médio regional caiu de R$ 2.914,80 em julho para R$ 2.884,10 em agosto, uma economia de R$ 30,70.
Já nos últimos 12 meses, a cesta básica apresentou alta de 0,99% no Vale, equivalente a um aumento de R$ 28,17.
Em 2026, a cesta básica pesquisada pelo Nupes acumula cinco meses de alta nos preços, de fevereiro a junho, e três meses com redução no valor: janeiro, julho e agosto. O preço atual é R$ 40,46 mais caro do que o valor de dezembro de 2025 (R$ 2.843,64).
A cesta básica pesquisada pelo Nupes tem 44 produtos, sendo 32 de alimentação, sete de limpeza e cinco de higiene pessoal. O levantamento de preços é feito semanalmente em 16 supermercados de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão.
Cesta mais cara
Entre os municípios pesquisados, Campos do Jordão continua com a cesta básica mais cara da região, custando R$ 3.125,36 – queda de 0,65% na comparação com julho de 2026.
Taubaté apresenta a cesta mais barata da região, com o valor de R$ 2.764,98, que recuou 1,88% frente ao valor do mês anterior.
Em São José dos Campos, o preço da cesta foi de R$ 2.839,20, queda de 0,12% na comparação mensal. Caçapava tem a cesta custando R$ 2.807,00, com redução de 1,61% no valor mensal.
De acordo com o Nupes, dois fatores foram responsáveis pela redução nos preços da cesta em agosto: o primeiro é a continuidade do movimento de acomodação de preços iniciado em julho.
O segundo é o aumento da oferta de hortaliças e tubérculos, com destaque para a chegada da safra das águas ao mercado, que resultou em reduções acentuadas nos preços de produtos como batata inglesa, cebola e alface.
Produtos que mais subiram
No levantamento regional, os maiores aumentos foram registrados por:
Mandioca: +10,61%
Mamão formosa: +8,52%;
Fubá - milho: +3,87%.
Produtos que ficaram mais baratos
Por outro lado, alguns alimentos apresentaram redução de preço em agosto:
Batata Inglesa: -29,35%;
Cebola: -15,07%;
Alface: -10,83%.
Segundo os pesquisadores, os dois meses de redução no valor da cesta regional aliviaram um pouco a pressão sobre o orçamento das famílias.
O percentual da renda familiar comprometida com a aquisição da cesta básica recuou para 35,58% em agosto, inferior aos 35,96% de julho.
“Essa redução decorre exclusivamente da queda do custo da cesta no período, uma vez que não houve reajuste no valor do salário mínimo, ampliando marginalmente a parcela da renda disponível das famílias para gastos com saúde, educação, transporte e demais despesas essenciais”, avaliou o Nupes.