O Tribunal de Justiça agendou para o dia 16 de setembro o julgamento da ação que aponta que a legislação municipal de São José dos Campos é inconstitucional por não prever cota de vagas para pessoas negras, pardas e indígenas em concursos públicos.

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A ação é movida pela PGJ (Procuradoria Geral de Justiça), que representa o Ministério Público perante o TJ, e será julgada pelo Órgão Especial do tribunal, que é composto por 25 desembargadores.