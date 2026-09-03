Criminosos criaram um grupo para monitorar policiais em São José dos Campos, segundo a Polícia Civil. A estrutura, identificada durante a Operação Nexus, utilizava um canal no WhatsApp chamado “Trânsito SJC” para compartilhar, em tempo real, a localização e o deslocamento de viaturas e equipes de segurança que atuavam na cidade.
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A operação foi realizada nesta quinta-feira (3) pela 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e terminou com dois suspeitos presos e drogas apreendidas.
Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços de São José dos Campos, com a participação de 60 policiais e 18 viaturas.
Grupo monitorava forças de segurança
Segundo a Polícia Civil, a investigação identificou uma estrutura organizada de contrainteligência criminosa voltada ao monitoramento das forças de segurança pública.
O canal “Trânsito SJC” tinha como aparente finalidade o compartilhamento de informações sobre as condições do trânsito. No entanto, conforme a investigação, o grupo também era utilizado para alertar integrantes sobre a movimentação de policiais.
Entre os alvos estavam equipes da própria Dise e da Deic, além do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e da Romu (Ronda Ostensiva Municipal).
De acordo com os investigadores, os integrantes compartilhavam alertas sobre a presença de policiais, rotas utilizadas pelas equipes, fotografias de viaturas e informações relacionadas a operações em andamento ou que ainda seriam realizadas.
Na avaliação da Polícia Civil, o sistema poderia permitir que suspeitos antecipassem a chegada das equipes, facilitando fugas, a ocultação ou destruição de provas e até dificultando o cumprimento de diligências.
Além do impacto nas investigações, a prática era considerada um risco à segurança dos próprios policiais, já que os criminosos tinham acesso antecipado aos deslocamentos das equipes.
Drogas e celulares são apreendidos
Durante o cumprimento dos mandados da Operação Nexus, os policiais apreenderam 14 porções de maconha, que totalizaram 92,4 gramas.
Também foram recolhidos 13 celulares, 27 ampolas de tirzepatida (Mounjaro) e 11 cigarros eletrônicos.
Segundo a Polícia Civil, não foram encontradas armas ou munições e nenhum veículo foi apreendido durante a operação.
A ação contou com o apoio da Delegacia Seccional de Polícia de São José dos Campos e de outras unidades policiais da região.
Segundo o delegado Marcelo Augusto Boccardo Paes, da 2ª Dise, o trabalho teve como objetivo identificar e interromper a estrutura usada para acompanhar a movimentação das forças de segurança na cidade.