Criminosos criaram um grupo para monitorar policiais em São José dos Campos, segundo a Polícia Civil. A estrutura, identificada durante a Operação Nexus, utilizava um canal no WhatsApp chamado “Trânsito SJC” para compartilhar, em tempo real, a localização e o deslocamento de viaturas e equipes de segurança que atuavam na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A operação foi realizada nesta quinta-feira (3) pela 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e terminou com dois suspeitos presos e drogas apreendidas.