A Operação Nexus prendeu dois suspeitos e apreendeu drogas nesta quinta-feira (3), em São José dos Campos. A ação da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) também apreendeu 13 celulares, 27 ampolas de trizerpatida (Mounjaro) e 11 cigarros eletrônicos.

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Deflagrada na manhã desta quinta, a operação cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da cidade. Ao todo, participaram da ação 60 policiais, distribuídos em 18 viaturas.