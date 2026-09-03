A Operação Nexus prendeu dois suspeitos e apreendeu drogas nesta quinta-feira (3), em São José dos Campos. A ação da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) também apreendeu 13 celulares, 27 ampolas de trizerpatida (Mounjaro) e 11 cigarros eletrônicos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Deflagrada na manhã desta quinta, a operação cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da cidade. Ao todo, participaram da ação 60 policiais, distribuídos em 18 viaturas.
Segundo a Polícia Civil, a investigação identificou uma estrutura organizada de contrainteligência criminosa voltada ao monitoramento das forças de segurança pública.
O grupo utilizava um canal no WhatsApp chamado “Trânsito SJC”, que, embora tivesse como aparente finalidade o compartilhamento de informações sobre o trânsito, também servia para informar, em tempo real, a localização e o deslocamento de viaturas e equipes policiais.
Entre os alvos do monitoramento estavam equipes da Polícia Civil, incluindo agentes da própria Dise e da Deic, além do Baep e da Romu.
Grupo divulgava localização de policiais
De acordo com a investigação, os integrantes compartilhavam alertas sobre a presença de policiais, além de rotas, fotografias de viaturas e informações relacionadas a operações em andamento ou previstas.
Para a Polícia Civil, a dinâmica poderia facilitar a fuga de suspeitos, a ocultação ou destruição de provas e até mesmo impedir o cumprimento de diligências.
A prática também era considerada um risco à segurança dos próprios agentes públicos, já que permitia antecipar os deslocamentos das equipes policiais.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos 14 porções de maconha, totalizando 92,4 gramas. Não foram localizadas armas ou munições, e nenhum veículo foi apreendido.
A Operação Nexus contou com apoio da Delegacia Seccional de Polícia de São José dos Campos e de outras unidades policiais da região.
Segundo o delegado de polícia da 2ª Dise, Marcelo Augusto Boccardo Paes, a investigação teve como foco identificar e interromper a estrutura utilizada para acompanhar a movimentação das forças de segurança.