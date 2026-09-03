Universalizar o acesso à água e ao esgoto exige planejamento de longo prazo e soluções que ultrapassem os limites de cada cidade. Segundo estudo do Instituto Trata Brasil, em parceria com a EX Ante, as mudanças climáticas podem reduzir em 3,4% a disponibilidade hídrica média nas cidades brasileiras até 2050¹. Somam-se a esse cenário o aumento da demanda, os eventos extremos e a necessidade de ampliar e modernizar a infraestrutura. Bacias hidrográficas, mananciais e infraestruturas de abastecimento e tratamento podem atender ou afetar mais de uma cidade. Essa interdependência reúne cidades com desafios semelhantes, mas com populações, capacidades técnicas e condições financeiras distintas.

É nesse contexto que a regionalização ganha importância. Ao organizar informações de diferentes municípios sob uma perspectiva territorial, o olhar regional complementa o planejamento municipal e contribui para que as soluções considerem as características ambientais, sociais e econômicas de cada território, sem aplicar uma resposta única a realidades distintas.

Em São Paulo, essa lógica se materializa nas Unidades Regionais de Saneamento Básico (URAEs). Na URAE 2, a articulação entre Estado e municípios incorpora a dimensão regional ao planejamento dos serviços de saneamento, sem que a unidade assuma a operação cotidiana, que permanece a cargo do prestador responsável em cada município.