03 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRACK E COCAÍNA

Jacareí: motorista é preso na Dutra com 3 kg de drogas em carro

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PRF
Drogas apreendidas pela PRF em Jacareí
Drogas apreendidas pela PRF em Jacareí

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em flagrante um homem de 39 anos que transportava cocaína e crack escondidos em um compartimento oculto de um carro, nesta quinta-feira (3), em Jacareí. A abordagem aconteceu no km 165 da rodovia Presidente Dutra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante uma fiscalização, os policiais abordaram um Fiat Uno prata. Segundo a PRF, o motorista demonstrou nervosismo excessivo durante a abordagem e apresentou informações contraditórias aos agentes.

Diante da situação, os policiais realizaram uma vistoria mais detalhada no automóvel. Durante a inspeção, encontraram um compartimento secreto utilizado para esconder os entorpecentes.

No local, foram apreendidos 1,09 quilo de cocaína e 2,02 quilos de crack, totalizando mais de 3 quilos de drogas.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado, junto com o veículo e os entorpecentes apreendidos, para a Delegacia de Polícia Civil de Jacareí.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que dará prosseguimento às medidas legais relacionadas ao caso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários