A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em flagrante um homem de 39 anos que transportava cocaína e crack escondidos em um compartimento oculto de um carro, nesta quinta-feira (3), em Jacareí. A abordagem aconteceu no km 165 da rodovia Presidente Dutra.
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Durante uma fiscalização, os policiais abordaram um Fiat Uno prata. Segundo a PRF, o motorista demonstrou nervosismo excessivo durante a abordagem e apresentou informações contraditórias aos agentes.
Diante da situação, os policiais realizaram uma vistoria mais detalhada no automóvel. Durante a inspeção, encontraram um compartimento secreto utilizado para esconder os entorpecentes.
No local, foram apreendidos 1,09 quilo de cocaína e 2,02 quilos de crack, totalizando mais de 3 quilos de drogas.
O motorista recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado, junto com o veículo e os entorpecentes apreendidos, para a Delegacia de Polícia Civil de Jacareí.
A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que dará prosseguimento às medidas legais relacionadas ao caso.