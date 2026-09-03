A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em flagrante um homem de 39 anos que transportava cocaína e crack escondidos em um compartimento oculto de um carro, nesta quinta-feira (3), em Jacareí. A abordagem aconteceu no km 165 da rodovia Presidente Dutra.

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Durante uma fiscalização, os policiais abordaram um Fiat Uno prata. Segundo a PRF, o motorista demonstrou nervosismo excessivo durante a abordagem e apresentou informações contraditórias aos agentes.