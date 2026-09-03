A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inicia à meia-noite desta sexta-feira (4) a Operação Independência 2026 nas rodovias federais do estado de São Paulo. A fiscalização será mantida até as 23h59 de segunda-feira (7), durante o feriado prolongado de Sete de Setembro.
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A mobilização ocorre em um período de aumento no movimento das estradas e tem como principal objetivo reduzir o número de acidentes graves, além de preservar vidas e garantir a segurança dos motoristas e passageiros.
Entre as principais ações previstas está o combate à embriaguez ao volante. A PRF vai ampliar o uso de etilômetros em pontos estratégicos, incluindo trechos urbanos cortados por rodovias e regiões próximas a locais onde haverá eventos e comemorações.
Segundo a corporação, dirigir após consumir bebida alcoólica compromete a capacidade de reação e aumenta significativamente o risco de acidentes.
Ultrapassagens
A PRF também vai intensificar a fiscalização sobre ultrapassagens indevidas em rodovias de pista simples.
A manobra é considerada de alto risco, principalmente por poder provocar colisões frontais, muitas vezes com consequências graves ou fatais.
Além da fiscalização, os agentes devem realizar abordagens educativas para alertar os motoristas sobre comportamentos que aumentam o risco de acidentes.
Entre eles está o uso do celular ao volante, uma das principais fontes de distração durante a condução.
Recomendações
A recomendação é que os motoristas façam uma revisão preventiva do veículo antes de pegar a estrada. Pneus, freios, iluminação, alinhamento e limpadores de para-brisa devem ser verificados.
Outro cuidado é garantir que todos os ocupantes utilizem o cinto de segurança, inclusive quem estiver no banco traseiro. Crianças devem ser transportadas de acordo com a idade e utilizando o dispositivo de retenção adequado, como bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação.
Durante a viagem, a orientação é manter a atenção totalmente voltada para a pista e não utilizar o celular enquanto estiver dirigindo.
Em rodovias de mão dupla, a PRF reforça que ultrapassagens devem ser feitas somente em locais permitidos pela sinalização e quando houver condições seguras de visibilidade.
Também é recomendável planejar o horário da viagem para evitar os períodos de maior movimento. A previsão é de maior fluxo na sexta-feira (4), principalmente no fim do dia, e na segunda-feira (7), a partir do meio-dia.
A orientação final da PRF é direta: quem beber não deve dirigir. O motorista deve optar por transporte alternativo ou combinar previamente quem será o responsável por conduzir o veículo.