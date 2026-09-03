A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inicia à meia-noite desta sexta-feira (4) a Operação Independência 2026 nas rodovias federais do estado de São Paulo. A fiscalização será mantida até as 23h59 de segunda-feira (7), durante o feriado prolongado de Sete de Setembro.

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A mobilização ocorre em um período de aumento no movimento das estradas e tem como principal objetivo reduzir o número de acidentes graves, além de preservar vidas e garantir a segurança dos motoristas e passageiros.